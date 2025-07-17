«Тотальная перестройка»: Когда в России улучшится демография
В создании Центра независимого мониторинга демографии нет необходимости — достоверной информации о рождаемости в России хватает, однако никаких выводов из нее не делается, сказал НСН Юрий Крупнов.
Нацпроект «Демография» был провален еще несколько лет назад, повысить рождаемость поможет не мониторинг ситуации, а полное изменение образа жизни россиян — строительство частных домов, ускоренная индустриализация и изменение принципов общественного устройства, заявил НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила на правительственном часе в Госдуме о тревожном падении коэффициента рождаемости до 1,4 и отметила, что молодые семьи боятся нестабильности и теряют веру в завтрашний день. Парламентарий также указала на провал нацпроекта «Демография» и на то, что антисемейный контент вроде фильма «Беременны в 16» лишь усугубляет ситуацию. По словам Крупнова, нацпроект «Демография» был провален еще несколько лет назад.
«Нацпроект “Демография” был провален еще в предыдущий президентский срок Владимира Путина. Мы видим, что в этом году смертность превышает рождаемость больше чем на 500 тысяч. Кроме того, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости ожидался 1,7 (фактически — 1,4). На 2030 год запланирован коэффициент 1,6, однако не факт, что мы сможем его достигнуть. Нет никаких признаков изменения ситуации, только постоянные рассказы о том, как все хорошо», — сказал Крупнов.
Собеседник НСН также критически отнесся к предложению Останиной создать Центр независимого мониторинга при РАН.
«Достоверной информации у нас хватает, однако выводов из нее не делается. Непонятно, какой смысл мониторить и наблюдать за тем, как страна вымирает. Улучшение демографии можно обсуждать минимум в горизонтах 20-30 лет, а лучше планировать на 100 лет вперед, а не на шесть, как сейчас. На само изменение рисунка демографического поведения и самого демографического поведения уйдет минимум 10-20 лет», — отметил эксперт.
В заключение Крупнов заявил, что для улучшения демографии необходимо в корне изменить весь образ жизни россиян.
«Демография — это интегральный итог всей общественной системы страны. Демография — это другая урбанизация, малоэтажная, частные дома, а не “человейники”. Демография — это форсированная индустриализация страны с возможностью зарабатывать больше своим трудом. Демография — это принципы общественного устройства, где человек человеку брат, а не волк, иначе все развалится. Демография — это коренное преобразование всего образа жизни нашего народа. А пока у нас идет устойчивое вымирание с 1964 года. На то, чтобы остановить его и перевести в режим демографического роста, требуется минимум 20 лет и напряжение всех сил государства и общества», — подытожил он.
Ранее эксперт по демографии Сергей Галиев заявил, что сокращение сроков образования никак не простимулирует рождаемость, это в корне неправильно, необходимо создавать образовательные льготы для молодых семей и работать с налогами.
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