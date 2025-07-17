Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила на правительственном часе в Госдуме о тревожном падении коэффициента рождаемости до 1,4 и отметила, что молодые семьи боятся нестабильности и теряют веру в завтрашний день. Парламентарий также указала на провал нацпроекта «Демография» и на то, что антисемейный контент вроде фильма «Беременны в 16» лишь усугубляет ситуацию. По словам Крупнова, нацпроект «Демография» был провален еще несколько лет назад.

«Нацпроект “Демография” был провален еще в предыдущий президентский срок Владимира Путина. Мы видим, что в этом году смертность превышает рождаемость больше чем на 500 тысяч. Кроме того, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости ожидался 1,7 (фактически — 1,4). На 2030 год запланирован коэффициент 1,6, однако не факт, что мы сможем его достигнуть. Нет никаких признаков изменения ситуации, только постоянные рассказы о том, как все хорошо», — сказал Крупнов.