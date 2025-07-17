Военный эксперт Коновалов назвал глупыми угрозы НАТО стереть Калининград

Угрозы командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью стереть с лица земли Калининградскую область свидетельствуют о неуверенности Вашингтна в будущем НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

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По его словам, с учётом попыток президента США Дональда Трампа выстроить отношения с Россией, подобные высказывания «выглядят достаточно глупо».

«Среди западных военных сейчас модно делать громкие заявления, но таким образом они расписываются в собственном бессилии и неумении мыслить стратегически», — отметил Коновалов.

Эксперт добавил, что Калининградской области не следует бояться подобных угроз, так как она очень хорошо защищена.

Ранее Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что у НАТО «кишка тонка» напасть на Калининградскую область, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:НАТОКалининградская ОбластьКалининград

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