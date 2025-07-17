Владелец бутовских коз лишился своих животных

В ведомстве указали, что козы были доставлены в конно-спортивный комплекс «Карамат» в Ступино, где они будут находиться до тех пор, пока владелец коз не выполнит ветеринарные требования.

Уточняется, что мужчине необходимо установить ограждение вокруг своего домовладения, оборудовать животноводческое помещение и разместить дезинфекционные коврики.

Сам Аникеев заявил RT, что намерен бороться за возвращение своих коз, так как выполнил все требования суда, а чиновники это «даже не проверили».

Ранее в прокуратуре Москве заявили об изъятии двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

