Владелец бутовских коз лишился своих животных
Владелец бутовских коз Валерий Аникеев лишился своих животных. Об этом заявили в Комитете ветеринарии Москвы.
В ведомстве указали, что козы были доставлены в конно-спортивный комплекс «Карамат» в Ступино, где они будут находиться до тех пор, пока владелец коз не выполнит ветеринарные требования.
Уточняется, что мужчине необходимо установить ограждение вокруг своего домовладения, оборудовать животноводческое помещение и разместить дезинфекционные коврики.
Сам Аникеев заявил RT, что намерен бороться за возвращение своих коз, так как выполнил все требования суда, а чиновники это «даже не проверили».
Ранее в прокуратуре Москве заявили об изъятии двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru