«Рожать до 40 - это норма»: Как россиянам продлить репродуктивный возраст
Правильное питание, умеренная активность и здоровый сон позволят россиянам дольше заводить детей, рассказали НСН Мария Милютина и Андрей Убогий.
Чтобы сохранить женское здоровье, необходимо соблюдать правила здоровой жизни и чаще рожать, рассказала в беседе с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Депутат Госдумы Яна Лантратова внесла предложение увеличить материнский капитал еще на один миллион рублей для женщин, которые рожают первенца до 24 лет. По ее словам, эта мера позволит сохранить время для карьеры и успеть без проблем завести второго ребенка. Она добавила, что сейчас многие девушки уже не успевают это из-за карьеры и природных ограничений, цитирует ее РИА Новости. Милютина не согласилась с такой позицией, по ее мнению, главное — это родить первого.
«Рожать до 40 второго ребенка – это норма, а первого лучше родить до 30 лет. Чем больше женщина рожает детей, тем дольше у нее репродуктивный возраст. Это работает как любая система: если мы делаем упражнения, у нас растет мышечная масса, если мы 20 лет лежим в кровати, то мы не сможем встать. Тоже самое и с женской репродуктивной системой, если она рожает детей, то рожает их до 50 лет. Если до 40 не родила, то могут быть большие проблемы при рождении первенца. Здесь все бесполезно, кроме здорового образа жизни. Курение, нехватка сна, неадекватное питание, ожирение, недостаточная масса тела — это все мешает еще больше. Соблюдение элементарных правил образа жизни, адекватная реакция на стресс и рождение детей — только это поможет продлить репродуктивный возраст», — подчеркнула она.
Что касается мужчин и их способностей к деторождению, то здесь советы остаются почти такими же, отметил хирург-уролог Андрей Убогий в разговоре с НСН.
«Есть всем известное понятие ЗОЖ. Его принципы относятся и к репродуктивному возрасту мужчины. Всего три пункта: достаточный сон, я особенно настаиваю на этом пункте, так как лишний час значительно улучшает и половые и репродуктивные мужские способности. Второе — это правильное питание без мучного, сладкого и фаст-фуда. Третье — умеренная физическая активность. Это три кита здоровой жизни вообще и мужского здоровья в частности. Есть еще упражнение Кегеля, его придумали в 20 веке для беременных женщин, но оно подходит и для мужчин. Конкретная техника есть в интернете», — рассказал он.
Ранее Убогий заявил в эфире НСН, что мужчины молодого возраста не нуждаются в регулярной проверке репродуктивной системы.
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