МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову
Основательницу сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
Согласно данным ведомства, Татулову разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно - не уточняется.
Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Следственный комитет РФ возбудил против литератора дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.
Также писателя подозревают в уклонении от выполнения обязанностей иноагента
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru