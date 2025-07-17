МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову

Основательницу сети кафе «АндерСон» Анастасию Татулову (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

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Согласно данным ведомства, Татулову разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно - не уточняется.

Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Следственный комитет РФ возбудил против литератора дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

Также писателя подозревают в уклонении от выполнения обязанностей иноагента

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Фото: ombudsmanbiz.ru
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