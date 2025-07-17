Сегодня все приложения собирают максимум информации, которую они могут собрать, включая геопозицию, так как это напрямую влияет на ценность компании, заявил НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Tiktok, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google были уличены в неэтичном сборе информации: сервисы содержат десятки скрытых трекеров без информирования пользователей, заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, передает «Газета.Ru». Раевский же отметил, что данные собирают все приложения.