Узнают всё: Какие данные о пользователях собирают мобильные приложения
Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский объяснил НСН, почему сейчас все приложения собирают максимум информации, которую они могут собрать.
Сегодня все приложения собирают максимум информации, которую они могут собрать, включая геопозицию, так как это напрямую влияет на ценность компании, заявил НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Tiktok, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google были уличены в неэтичном сборе информации: сервисы содержат десятки скрытых трекеров без информирования пользователей, заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, передает «Газета.Ru». Раевский же отметил, что данные собирают все приложения.
«Сейчас все приложения собирают максимум информации, которую они могут собрать. Про этичность тут речь давно уже не идет. Чем больше информации компания соберет, тем выше ее ценность и конкурентоспособность. Мы можем считать, что про нас все всё знают, тут догадываться нечего. Любое приложение требует доступ к файлам, микрофону, геопозиции. Компании всем этим пользуются. Если эти галочки не ставить, приложение будет работать в ограниченном режиме. Но это ничего не поменяет – будут о вас знать не 23 организации, а 20. Тут вариантов нет, либо вы полностью «выпиливаетесь» из виртуального мира, становитесь отшельником фактически, либо принимаете этот факт», - отметил он.
При этом Раевский подчеркнул, что пока этот сбор данных ничем не грозит.
«Последствия зависят от того, как эта информация будет использоваться. А то уже напрямую зависит от законодателей. Если вы не занимаетесь противоправной деятельностью, опасаться нечего. Добропорядочным гражданам нечего бояться. У нас пока не отслеживают, чем вы занимаетесь, какие книги читаете. У нас пока нет социального рейтинга как в Китае. Но мы будем в этом направлении двигаться. Пока кроме контекстной рекламы последствий особо нет», - добавил собеседник НСН.
Ранее эксперт по информационной безопасности Кирилл Куликов заявил, что в случае утечки персональных данных следует, в первую очередь, сменить пароли для электронной почты и банковских приложений, передает «Радиоточка НСН».
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