Генерал Шестеров получил шесть лет колонии за хищения в парке «Патриот»
Одинцовский гарнизонный суд признал экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт об уголовном деле о махинациях при строительстве парка «Патриот».
Путём частичного сложения наказаний суд назначил Шестерову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и взыскали шесть млн рублей и 18 млн рублей по искам от парка «Патриот» и Минобороны РФ, соответственно.
Кроме того, Шестерова лишили звания генерал-майора и государственных наград.
Ранее бывший замглавы Генштаба ВС РФ Халил Арсланов был признан виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере». Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru