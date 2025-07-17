Генерал Шестеров получил шесть лет колонии за хищения в парке «Патриот»

Одинцовский гарнизонный суд признал экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСИН заявила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

Речь идёт об уголовном деле о махинациях при строительстве парка «Патриот».

Путём частичного сложения наказаний суд назначил Шестерову шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и взыскали шесть млн рублей и 18 млн рублей по искам от парка «Патриот» и Минобороны РФ, соответственно.

Кроме того, Шестерова лишили звания генерал-майора и государственных наград.

Ранее бывший замглавы Генштаба ВС РФ Халил Арсланов был признан виновным по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере». Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоУголовное НаказаниеКоррупцияМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры