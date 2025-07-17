Интернет победил: Аудитория телевидения сократилась в три раза
Аудитория телевидения с 1990-х годов сократилась в три раза, сегодня молодежь не смотрит телевизор, заявил НСН Александр Мельман.
У телевидения есть своя стилистика, однако сегодня телевизор смотрит поколение 60+, которое включает его по инерции, рассказал НСН телекритик Александр Мельман.
Доля зрителей эфирного телевидения снижается по всему миру, это доказало исследование компании Nielsen в США. У ТВ только 20% аудитории, в то время как доля стриминговых сервисов достигла 46% в июне 2025 года. Мельман не удивился таким данным.
«Интернет побеждает, потому что он является более оперативным. У телевидения есть стилистика и знак качества, но все уже перемешалось. На «Первом канале» под влиянием Сети появилась передача «Подкаст.Лаб», хотя это не отличается ничем от жанра разговора двух людей друг напротив друга. Сейчас аудитория телевидения уменьшилась в три раза по сравнению с 1990 годами, однако люди по инерции продолжают включать телевизор. Основные зрители сейчас — это категория старше 60 лет, все остальные уже не так смотрят его, они просто не привыкли к этому», — заключил он.
Ранее Мельман указал в разговоре с НСН на нехватку юмористических телешоу о семье.
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