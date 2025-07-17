«Помощь получили более 100 человек, из которых пришлось спасать более 80 человек. Зачастую приходится пресекать действия граждан, чтобы не допустить трагических последствий. Как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Черепков.

Ранее Черепков напомнил, что купаться в Москве можно только в специально оборудованных местах, где есть спасатели, кроме того, во время купания детей важно, чтобы взрослые следили за ними с берега и ни на секунду не упускали из вида.

