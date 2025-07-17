Московские спасатели оказали помощь более чем 100 отдыхающим с начала купального сезона

Из более чем 100 человек, которым сотрудники МЧС оказали помощь во время отдыха на воде, пришлось спасать свыше 80 отдыхающих, большинство из них были нетрезвыми, сказал НСН Владимир Черепков.

С начала купального сезона спасатели помогли более чем 100 отдыхающим, как правило, те, кому требовалась помощь, находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в пресс-центре НСН заявил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москве Владимир Черепков.

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«Помощь получили более 100 человек, из которых пришлось спасать более 80 человек. Зачастую приходится пресекать действия граждан, чтобы не допустить трагических последствий. Как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Черепков.

Ранее Черепков напомнил, что купаться в Москве можно только в специально оборудованных местах, где есть спасатели, кроме того, во время купания детей важно, чтобы взрослые следили за ними с берега и ни на секунду не упускали из вида.

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ФОТО: НСН
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