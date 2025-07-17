Онколог предупредил об опасности солнечных ожогов

Пренебрежение защитой кожи на пляже чревато не только тепловым ударом, но и раком кожи, причем болезнь может напомнить о себе годы спустя, сказал НСН Игорь Самойленко.

Солнечные ожоги — основная причина рака кожи, который может проявиться спустя годы, предотвратить их можно, нанося на открытые части тела солнцезащитные кремы, а при необходимости — купаясь в специальной одежде. Об этом в пресс-центре НСН заявил заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко.

От Крыма до Египта: Врач объяснил, откуда у россиян «аллергия на солнце»

«Солнце опасно не только тем, что можно получить тепловой удар или перегреться, но стоит помнить, что солнечные ожоги — основная причина злокачественных опухолей кожи, при этом они могут дать знать о себе годы спустя. К солнцу нужно относиться как к потенциально неполезному фактору, предотвращать солнечные ожоги, использовать для этого все необходимые средства, при необходимости — одежду. Сейчас многие бренды выпускают одежду, в которой можно купаться с закрытым торсом и плечами, а на открытых частях тела нужно использовать солнцезащитные кремы, которые помогают предотвратить солнечные ожоги», — сказал Самойленко.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева напомнила, что можно очень сильно обгореть, если солнце находится в зените.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтдыхРакЗдоровьеПляжи

Горячие новости

Все новости

партнеры