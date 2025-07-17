Онколог предупредил об опасности солнечных ожогов
Пренебрежение защитой кожи на пляже чревато не только тепловым ударом, но и раком кожи, причем болезнь может напомнить о себе годы спустя, сказал НСН Игорь Самойленко.
Солнечные ожоги — основная причина рака кожи, который может проявиться спустя годы, предотвратить их можно, нанося на открытые части тела солнцезащитные кремы, а при необходимости — купаясь в специальной одежде. Об этом в пресс-центре НСН заявил заведующий отделением опухолей кожи НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко.
«Солнце опасно не только тем, что можно получить тепловой удар или перегреться, но стоит помнить, что солнечные ожоги — основная причина злокачественных опухолей кожи, при этом они могут дать знать о себе годы спустя. К солнцу нужно относиться как к потенциально неполезному фактору, предотвращать солнечные ожоги, использовать для этого все необходимые средства, при необходимости — одежду. Сейчас многие бренды выпускают одежду, в которой можно купаться с закрытым торсом и плечами, а на открытых частях тела нужно использовать солнцезащитные кремы, которые помогают предотвратить солнечные ожоги», — сказал Самойленко.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева напомнила, что можно очень сильно обгореть, если солнце находится в зените.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru