«Солнце опасно не только тем, что можно получить тепловой удар или перегреться, но стоит помнить, что солнечные ожоги — основная причина злокачественных опухолей кожи, при этом они могут дать знать о себе годы спустя. К солнцу нужно относиться как к потенциально неполезному фактору, предотвращать солнечные ожоги, использовать для этого все необходимые средства, при необходимости — одежду. Сейчас многие бренды выпускают одежду, в которой можно купаться с закрытым торсом и плечами, а на открытых частях тела нужно использовать солнцезащитные кремы, которые помогают предотвратить солнечные ожоги», — сказал Самойленко.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева напомнила, что можно очень сильно обгореть, если солнце находится в зените.

