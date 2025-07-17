У врачей недостаточно времени на прием пациентов, а их нечитаемый почерк — это общемировая проблема, а не только российская, рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил обязать врачей распечатывать рецепты на принтере из-за частых случаев, когда медики пишут их неразборчивым почерком. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой. По словам Ткачева, плохая читаемость рукописных рецептов вызывает серьезные неудобства как у фармацевтов, так и у самих пациентов. Внедрение электронных рецептов не решит эту проблему, отметил Шуляк.