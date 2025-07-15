«Почему на Сахалине был самый быстрый рост суммарного коэффициента рождаемости за последние 100 лет в мире? Там помимо предложения по ипотеке была еще очень интересная инициатива: все дети в многодетных семьях получали квоту на поступление в ВУЗ без экзамена. Причем тут не стоит бояться за качество высшего образования, потому что эта квота давала лишь право на поступление в ВУЗ. Так что нужно просто брать и масштабировать сахалинский опыт», - напомнил Галиев.

Помимо прочего, собеседник НСН предложил поработать с налогами, чтобы многодетные сотрудники стали привлекательными для работодателей.

«Еще есть тема налогового стимулирования, но не вычетов, как сейчас у нас делается, а если бы это было субсидирование Единого социального налога (ЕСН), чтобы работодатель платил за многодетных сотрудников меньший ЕСН. Тогда ему сразу становится выгодно повышать в должности именно многодетных, повышать им зарплату, потому что он таким образом экономит. И в результате многодетность превращается в рычаг развития карьеры», - подытожил он.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН назвал «примитивным» возврат к десятилетнему обучению в школах, так как это лишает общество должного уровня развития.

