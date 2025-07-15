Демограф назвал способ поднять рождаемость без урезания обучения в школе
Невозможно сократить сроки обучения в вузе или школе без отказа от важных дисциплин, а создавать семью можно параллельно учебе, заявил НСН Сергей Галиев.
Сокращение сроков образования никак не простимулирует рождаемость, это в корне неправильно, необходимо создавать образовательные льготы для молодых семей и работать с налогами. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт по демографии Сергей Галиев.
В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС. Он считает, что возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в РФ средний возраст рождения первого ребенка. Галиев не поддержал предложение.
«Если бы эта норма была бы в комплексе с другими стимулирующими мерами, тогда, наверное, это что-то бы дало. Проблема в том, что школьное образование сейчас перегружено. Снизить срок до 10 лет без выбрасывания часов важных предметов просто невозможно. Что касается демографии, это в целом неверный подход, что нужно сначала быстрее заканчивать обучение, чтобы создать семью. Стимулирующий эффект был бы, если бы человек, создающий в 20 лет семью, имел бы квоты на образование. Дети - это рычаг к успешной учебе и карьере. Так было всегда, пока капиталистическая система не перевернула нашу социальную реальность с ног на голову», - заявил он.
При этом эксперт привел в пример сахалинский опыт, который был очень эффективен, и предложил взять его за основу в вопросах повышения рождаемости.
«Почему на Сахалине был самый быстрый рост суммарного коэффициента рождаемости за последние 100 лет в мире? Там помимо предложения по ипотеке была еще очень интересная инициатива: все дети в многодетных семьях получали квоту на поступление в ВУЗ без экзамена. Причем тут не стоит бояться за качество высшего образования, потому что эта квота давала лишь право на поступление в ВУЗ. Так что нужно просто брать и масштабировать сахалинский опыт», - напомнил Галиев.
Помимо прочего, собеседник НСН предложил поработать с налогами, чтобы многодетные сотрудники стали привлекательными для работодателей.
«Еще есть тема налогового стимулирования, но не вычетов, как сейчас у нас делается, а если бы это было субсидирование Единого социального налога (ЕСН), чтобы работодатель платил за многодетных сотрудников меньший ЕСН. Тогда ему сразу становится выгодно повышать в должности именно многодетных, повышать им зарплату, потому что он таким образом экономит. И в результате многодетность превращается в рычаг развития карьеры», - подытожил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с НСН назвал «примитивным» возврат к десятилетнему обучению в школах, так как это лишает общество должного уровня развития.
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