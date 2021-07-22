Молчание – знак согласия? Китай отказался участвовать в расследовании ВОЗ по COVID-19

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса», - заявил замглавы госкомитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь, которого цитируют РИА Новости.

ВОЗ заявила в марте, что не смогла установить источник появления коронавируса после поездки в Ухань. Однако в мае и июне в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки вируса из лаборатории. В июне ВОЗ заявила о подготовке ко второму этапу расследования, а недавно ее глава также допустил вероятность «лабораторной версии», пишет «Коммерсантъ».

Между тем, в Ухане есть не только летучие мыши, но и Институт вирусологии, в котором уже отвергли все возможные инсинуации.

«До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19», - заявил научный сотрудник этого института Юань Чжимин, подчеркнув, что нет ни одного доказательства искусственного происхождения коронавируса или его утечки из лаборатории.

Однако главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков отмечал, что современные технологии позволяют создать вирус SARS-CoV-2. По его словам, публикации на эту тему появлялись в США и Китае. При этом исследования по модификации коронавируса изначально проходили в Северной Каролине (США), однако потом были перенесены в Ухань.

По мнению Чумакова, естественное происхождение вируса кажется «фантастическим», так как «нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции».

Ученые отмечают, что структура вируса имеет «шип», содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным. «Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это - искусственно изготовить», - сказал в этой связи британский профессор Ангус Далглиш.

По данным британской газеты Daily Mail, коронавирус был создан в китайской лаборатории в Ухане, а после утечки власти КНР попытались замести следы и выдать его за вирус естественного происхождения.

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в Ухани, отвергла версию о сознательном заражении большого количества людей, но допустила сценарий, при котором «нулевым пациентом» мог стать случайно заразившийся ученый из лаборатории в Ухани.

В Белом доме допускали возможность аварии в лаборатории. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю международной изоляцией в случае отказа от сотрудничества по изучению истоков распространения коронавируса.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, говорил о связи коронавируса с происками «мирового правительства».