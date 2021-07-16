Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории
Версия об утечке коронавируса из лаборатории следует из логики развития ситуации. Об этом заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков в интервью «Радио 1».
По мнению ученого, естественное происхождение вируса кажется «фантастическим», так как «нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции».
«И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное», — заключил Чумаков.
Профессор добавил, что современные технологии позволяют создать вирус SARS-CoV-2, в США и Китае появлялись публикации о подобных процессах. Чумаков рассказал, что изначально исследования по модификации коронавируса проходили в Северной Каролине. Однако под давлением общественности финансирование научных изысканий прекратили и перенесли эксперименты с вирусом в научный центр в Ухане.
В то же время Чумаков подчеркнул, что «человечество пока не знает естественного или искусственного происхождения» вируса, и необходимо установить истинного виновника утечки.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса, отметив, что в лабораториях «случаются инциденты».
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