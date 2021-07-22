Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса
Китай отказался следовать плану ВОЗ по расследованию о происхождении коронавируса, так как посчитал используемые формулировки неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь, передает информационное агентство «Синьхуа».
Отмечается, что правительство Китая поддерживает проведение расследования, но оно должно основываться на научном подходе.
При этом представитель ведомства заметил, что вторая фаза расследования должна учитывать выводы первого этапа, а политического контекста в проводимых мероприятиях быть не должно.
Ранее сообщалось, что в Китае смогли обосновать природное, а не искусственное происхождение коронавируса. В исследовании принимали участие 21 китайский и один британский ученый, передает Ura.ru.
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