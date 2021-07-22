Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай отказался следовать плану ВОЗ по расследованию о происхождении коронавируса, так как посчитал используемые формулировки неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь, передает информационное агентство «Синьхуа».

Отмечается, что правительство Китая поддерживает проведение расследования, но оно должно основываться на научном подходе.

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При этом представитель ведомства заметил, что вторая фаза расследования должна учитывать выводы первого этапа, а политического контекста в проводимых мероприятиях быть не должно.

Ранее сообщалось, что в Китае смогли обосновать природное, а не искусственное происхождение коронавируса. В исследовании принимали участие 21 китайский и один британский ученый, передает Ura.ru.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗКитайКоронавирус
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