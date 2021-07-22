Китай отверг план ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса

Китай отказался следовать плану ВОЗ по расследованию о происхождении коронавируса, так как посчитал используемые формулировки неуважительными по отношению к науке. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения Цзэн Исинь, передает информационное агентство «Синьхуа».

Отмечается, что правительство Китая поддерживает проведение расследования, но оно должно основываться на научном подходе.