«Несуществующий человек»: Волочкова ответила Пригожину после упрека в свой адрес
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что скандал в самолете спровоцировал бортпроводник, а Иосиф Пригожин завидует ее популярности среди детей.
Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который высказался о поведении знаменитости в самолете, напомнив о «правилах общежития».
Ранее Волочкова учинила скандал на борту самолета, когда летела с отпуска на Мальдивах в Москву. Причиной конфликта стало нежелание балерины надеть маску, заявляют представители авиаперевозчика. После этого продюсер Пригожин заявил, что она показала неуважение к окружающим, так как, по его словам, «перед законом и коронавирусом все равны». Он также считает, что публичные люди должны быть примером для подражания. Волочкова удивилась такому комментарию продюсера.
«Мне абсолютно без разницы, что комментирует Иосиф Пригожин, и как он относится к этой ситуации. Для меня это человек, не существующий в моей жизни. У меня никаких отношений нет с Иосифом Пригожиным», - заявила она.
При этом, по словам балерины, «в самолете не произошло ничего особенного».
«Мы летели с Сережей, моим любимым человеком. Мы летели эконом классом. Я всегда покупаю себе место у аварийного выхода, чтобы вытянуть мои длинные ноги. Я была в маске. Масочный режим я соблюдала. Я уступила место десятилетнему мальчику. Вокруг меня всегда дети – они меня любят. И это не может мне простить не то, что Иосиф Пригожин … Вот к его людям кто-нибудь подошел бы? Да их никто бы в жизни не узнал. Я сидела на полу в самолете вместе с этими детьми, и мы с ними разговаривали. Слава тебе Господи, мой Сережа снимал видео. До меня докопался тот же бортпроводник, с которым мы летели на Мальдивы. Его зовут Иван. Его фамилия указана в протоколе. Весь состав бортпроводников давал показания в полиции», - заключила знаменитость.
Ранее сотрудники правоохранительных органов составили на Анастасию Волочкову административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, связанной с пандемией. Теперь балерина собирается подать в суд на стюарда, который, по ее словам, спровоцировал конфликт в самолете.
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