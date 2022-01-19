«Несуществующий человек»: Волочкова ответила Пригожину после упрека в свой адрес

Ранее Волочкова учинила скандал на борту самолета, когда летела с отпуска на Мальдивах в Москву. Причиной конфликта стало нежелание балерины надеть маску, заявляют представители авиаперевозчика. После этого продюсер Пригожин заявил, что она показала неуважение к окружающим, так как, по его словам, «перед законом и коронавирусом все равны». Он также считает, что публичные люди должны быть примером для подражания. Волочкова удивилась такому комментарию продюсера.

«Мне абсолютно без разницы, что комментирует Иосиф Пригожин, и как он относится к этой ситуации. Для меня это человек, не существующий в моей жизни. У меня никаких отношений нет с Иосифом Пригожиным», - заявила она.

При этом, по словам балерины, «в самолете не произошло ничего особенного».

«Мы летели с Сережей, моим любимым человеком. Мы летели эконом классом. Я всегда покупаю себе место у аварийного выхода, чтобы вытянуть мои длинные ноги. Я была в маске. Масочный режим я соблюдала. Я уступила место десятилетнему мальчику. Вокруг меня всегда дети – они меня любят. И это не может мне простить не то, что Иосиф Пригожин … Вот к его людям кто-нибудь подошел бы? Да их никто бы в жизни не узнал. Я сидела на полу в самолете вместе с этими детьми, и мы с ними разговаривали. Слава тебе Господи, мой Сережа снимал видео. До меня докопался тот же бортпроводник, с которым мы летели на Мальдивы. Его зовут Иван. Его фамилия указана в протоколе. Весь состав бортпроводников давал показания в полиции», - заключила знаменитость.