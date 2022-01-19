СМИ: На Волочкову составили административные протоколы после скандала в самолете
Административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составлены на балерину Анастасию Волочкову после конфликта в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Ранее стало известно, что Волочкова устроила скандал на борту, следовавшем в Москву с Мальдивских островов, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, конфликт продлился час. Позже балерина сообщила, что из-за инцидента ей пришлось провести пять часов в полиции.
По данным СМИ, пассажиры пожаловались, что Волочкова была пьяна и нецензурно выражалась. По прилете в Шереметьево балерину встретили полицейские. Медосвидетельствование подтвердило, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет.
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