СМИ: На Волочкову составили административные протоколы после скандала в самолете

Ранее стало известно, что Волочкова устроила скандал на борту, следовавшем в Москву с Мальдивских островов, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, конфликт продлился час. Позже балерина сообщила, что из-за инцидента ей пришлось провести пять часов в полиции.

По данным СМИ, пассажиры пожаловались, что Волочкова была пьяна и нецензурно выражалась. По прилете в Шереметьево балерину встретили полицейские. Медосвидетельствование подтвердило, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы по инциденту направлены в Следственный комитет.

