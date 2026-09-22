Исследование: Екатерины и Александры оказались самыми выгорающими сотрудниками

Сотрудники с именами Екатерина и Александра выгорают на работе чаще всего. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Стахановец».

Организация проанализировала переписки в рабочих чатах, чтобы определить связь между именем работника и склонностью к выгоранию. Эксперты отметили, что имя не является фактором риска и не связано с проблемами напрямую, это лишь косвенный маркер социально-демографических групп или культурных особенностей.

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На первом месте среди выгорающих сотрудников — Екатерины, которые преобладают в сферах HR, бухгалтерии, финансах. Обладательницы этого имени часто рассказывают о хронической усталости и эмоциональном истощении. На втором месте оказались Александры, которые работают в том числе руководителями отделов продаж и IT-специалистами.

Третье место делят сотрудники с именами Анна и Дмитрий, это наиболее многочисленная группа среди людей с признаками эмоционального и когнитивного истощения. Такие работники жалуются на забывчивость, потерю концентрации, проблемы со сном.

«Компания не рекомендует использовать имена в качестве критерия для кадровых решений. Однако анализ тональности переписок позволяет выявить группы риска на ранних стадиях и своевременно предлагать меры поддержки — пересмотр графика или программы восстановления», — отмечается в публикации.

Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, что выгорание — не внезапный сбой, а итог ряда мелких факторов, и «последней каплей» может стать отсутствие признания в коллективе.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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