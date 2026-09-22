В Самарской области при атаке ВСУ погиб один человек, четверо пострадали

«В результате подлой атаки ВСУ ... погиб один человек. Это тяжелая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - указал губернатор.

Кроме того, из-за действий противника пострадали четыре человека, у них выявили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в Самарской области ВСУ пытались нанести удары по предприятиям, были повреждены гражданские объекты, пишет Ura.ru.

