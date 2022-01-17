«Неважно, сколько он снес яиц»: Пригожин рад перевоплощению Киркорова в Жар-птицу
Если бы Мария Шукшина снесла яйцо в «Последнем богатыре», Иосиф Пригожин тоже был бы рад.
Филипп Киркоров, сыгравший Жар-птицу в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы», внес яркие краски в этот фильм, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Мария Шукшина раскритиковала этот фильм из-за Киркорова. Актриса призналась, что не досмотрела фильм, поскольку ей стало «тошно и противно» после того, как «Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского».
«Я, как коллега Киркорова и его друг, радуюсь тому, что он в этой роли. Яйцо он там снес или два яйца, мне вообще не важно. Важно, что это хорошо, когда артисты снимаются, когда они востребованы. Если бы яйцо снесла Шукшина, я бы тоже был рад этому обстоятельству», - сказал Пригожин.
Продюсер считает, что Киркоров, Бузова и другие звезды должны сниматься в фильмах.
«Человеку предложена роль, написанная под него, и он – точно яркая краска в фильме. Филипп – очень своеобразный персонаж. На мой взгляд, он точно не ухудшил фильм в этой роли. Она ему подходит. А почему нет? Почему артисты, звезды, певцы и певицы не могут сниматься в кино? Я могу по-разному относиться к Бузовой или еще каким-то другим артистам, но если они могут сниматься в кино, и им это хочется, почему они не должны это делать? Если их приглашают, они должны сниматься в кино», - уверен Пригожин.
При это он признался, что не смотрел «Последний богатырь 3», поскольку не ходит в кино на такие фильмы без детей.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал «отсутствие образа героя» одной из главных проблем российского кинематографа.
«На мой взгляд, последним героем нашего кино был Данила Багров. При этом он, по сути, бандит и ксенофоб, но, тем не менее, его образ запал в душу россиянам, и после фильмов «Брат» и «Брат-2» национального героя нет. Попытки создать образ героя с помощью фильмов «Последний богатырь», «Собибор», «Огонь» пока что неудачны», - посетовал кинокритик.
Пользователи сайта «Кинопоиск» оценили фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» в 5,9 баллов из 10 возможных. Картина Дмитрия Дьяченко, бюджет которой, по данным СМИ, составил около 450 млн рублей, несмотря на неоднозначные отзывы критиков, собрала в российском прокате уже более 2 млрд рублей.
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