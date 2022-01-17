«Неважно, сколько он снес яиц»: Пригожин рад перевоплощению Киркорова в Жар-птицу

Филипп Киркоров, сыгравший Жар-птицу в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы», внес яркие краски в этот фильм, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Мария Шукшина раскритиковала этот фильм из-за Киркорова. Актриса призналась, что не досмотрела фильм, поскольку ей стало «тошно и противно» после того, как «Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского».