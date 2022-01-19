Продюсер Пригожин напомнил Волочковой о «правилах общежития»
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Пятому каналу» заявил, что отказавшаяся соблюдать правила безопасности в самолёте балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала неуважение к окружающим.
По его словам, в пандемию важно вести себя корректно, особенно публичным людям, так как «перед законом и коронавирусом все равны».
«Правила общежития нужно соблюдать, законы одни должны быть для всех. В данном случае на мой взгляд проявлено неуважение к масочному режиму и к тем, кто вас окружает», - подчеркнул продюсер.
Пригожин добавил, что публичные люди должны быть примером для подражания.
Ранее Волочкова устроила скандал на борту самолёта, следовавшего в Москву, из-за нежелания надеть маску.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу заявили, что «гражданка 1976 года рождения, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, выражалась нецензурной бранью, нарушала общественный порядок, находилась без средств индивидуальной защиты», сообщает RT.
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