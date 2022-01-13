«Мат был уместен!» Волочкова пришла в восторг от съемок в «Что было дальше»
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что боялась идти на съемки программы «Что было дальше?» из-за «унижений» гостей.
В Сети появился новый выпуск Youtube-шоу «Что было дальше?» с участием российской балерины Анастасии Волочковой. За шесть часов ролик набрал более двух миллионов просмотров. Знаменитость в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала свое участие в передаче.
«Я с большим опасением шла на эту программу, потому что смотрела другие выпуски и видела, как людей ставят в неловкое положение. Я волновалась настолько, что в день записи я не знала, идти или нет. Несмотря на то, что я вообще человек веселый и люблю посмеяться над собой. У меня даже есть девиз: «Если мы не будем смеяться сами над собой, то над нами будет смеяться весь мир». Но когда я пришла к ребятам, то увидела, какие они доброжелательные. Я люблю программы, которые делают без подстав - к ним хочется возвращаться. А многие телевизионные каналы ставят одну тему, а в итоге приходишь на другую и ты уходишь, как оплеванный», - рассказала балерина.
Волочкова отметила, что «не знала, чего ожидать» от комиков шоу, но осталась в восторге от съемок.
«Мы смеялись, было, круто, весело. Программа была лишена пошлости, но она была смешной. Я с таким позитивным настроением ушла оттуда. Даже не хотелось покидать студию. Если ребята позовут меня еще раз, то я, конечно, приду, но мне для этого надо сначала вернуться в Москву. Я очень рада, что даю рейтинги каналам, но сейчас я нахожусь на Мальдивах с любимым человеком, и мы идем в спортивный зал. Ребятам низкий поклон. Я просто еще не видела видео, потому что плавала в море, но мы обязательно посмотрим», - подчеркнула она.
Знаменитость также призналась, что ее не устраивает в сети.
«Мат в эфире меня смущает. Все эти программы смотрят дети и молодежь. Всё из-за того, что сегодня они сидят в этом тупизном TikTok, который развращает молодежь… Одно дело, когда там сидят взрослые – это еще понятно: чтобы привлечь к себе внимание. Программа ЧБД – это цветочки, которых мне не подарили на съемках. Там мат уместен: в эфире с моим участием это было тонко», - заключила Волочкова.
Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «победой» свое выступление на шоу «Что было дальше?» на Youtube, так как выпуск с его участием за день посмотрело больше восьми миллионов пользователей.
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