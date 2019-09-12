Милонов о школьной закономерности - «чем круче причёска, тем меньше мозгов»

«Учителя-то чем виноваты? Скоро у нас школа превратится в балаган. Другой вопрос, что учителя остались один на один с это бедой: на уровне министерства не хотят вводить определённые стандарты, требования к ученикам. А это было бы правильно. Родители отдают детей в школу, чтобы их воспитывали. Научить всякой ерунде, их и так научат: на улицах, в фуд-кортах, Макдоналдсах, в интернете. А школа должна быть школой. Чтобы там была определённая и строгость, и дисциплина, чтобы не было таких недоразумений. Потому что современная молодёжь не понимает этого, особенно, если у них родители такие же: “Дом-2” смотрят, чипсы жрут с пивом. Значит надо заранее принимать некий устав, давать памятку: "Дорогие родители, у нас в школе мы хотим, чтобы дети были сосредоточены на учёбе, а не на пирсинге, наращивании грудей и прочем. Поэтому у нас есть правила: в нашей школе не должно быть розовых чёлок, у мальчиков должна быть приличная причёска". Потому что завтра вам дети скажут спасибо, что вы позволили им не отвлекаться на причёски, а заниматься учёбой», — заявил Милонов.

Желание выделиться из толпы с помощью внешних атрибутов чаще свойственно посредственностям, добавил парламентарий. Он выразил сомнение, что ученик, оказавшийся в центре скандала, отличается от своих сверстников чем-то кроме экстравагантной причёски.