Милонов о школьной закономерности - «чем круче причёска, тем меньше мозгов»
Парламентарий заявил НСН, что в будущем дети скажут спасибо за то, что им не давали отвлекаться от учёбы.
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю начало проверку по факту конфликта между администрацией школы № 4 в Сосновоборске и четвероклассником. Как сообщается на сайте ведомства, 5 сентября 2019 года ученик 4 класса пришёл в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога. СК намерен поднять вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН встал на сторону школы в конфликте. Однако, по его мнению, в ситуации виноваты не учителя, а чиновники, не желающие ввести чёткие стандарты внешнего облика учеников. Более того, по прошествии времени, на его взгляд, вчерашние школьники будут благодарны государству за такую заботу об их будущем.
«Учителя-то чем виноваты? Скоро у нас школа превратится в балаган. Другой вопрос, что учителя остались один на один с это бедой: на уровне министерства не хотят вводить определённые стандарты, требования к ученикам. А это было бы правильно. Родители отдают детей в школу, чтобы их воспитывали. Научить всякой ерунде, их и так научат: на улицах, в фуд-кортах, Макдоналдсах, в интернете. А школа должна быть школой. Чтобы там была определённая и строгость, и дисциплина, чтобы не было таких недоразумений. Потому что современная молодёжь не понимает этого, особенно, если у них родители такие же: “Дом-2” смотрят, чипсы жрут с пивом. Значит надо заранее принимать некий устав, давать памятку: "Дорогие родители, у нас в школе мы хотим, чтобы дети были сосредоточены на учёбе, а не на пирсинге, наращивании грудей и прочем. Поэтому у нас есть правила: в нашей школе не должно быть розовых чёлок, у мальчиков должна быть приличная причёска". Потому что завтра вам дети скажут спасибо, что вы позволили им не отвлекаться на причёски, а заниматься учёбой», — заявил Милонов.
Желание выделиться из толпы с помощью внешних атрибутов чаще свойственно посредственностям, добавил парламентарий. Он выразил сомнение, что ученик, оказавшийся в центре скандала, отличается от своих сверстников чем-то кроме экстравагантной причёски.
«Я всё понимаю, я сам тоже ходил, волосы относительно длинные были. Определённый люфт есть, безусловно. Но когда идёт одна сплошная экстравагантность, наверное, учителя и принимают эти решения. Я не думаю, что мальчик являлся победителем олимпиады по математике в регионе у себя и имел такую странность — пожелание иметь необычную стрижку. Думаю, что стрижка была единственным, чем он выделялся в школе. Это тоже надо учитывать, что это не некий Вассерман молодой, который, может, чудаковатый, но очень умный. У нас, как правило, чем круче причёска, тем меньше мозгов», — резюмировал Милонов.
Добавим, в школе, где произошёл инцидент, заявили, что недавно приняли устав, который не разрешает появляться в стенах учебного заведения с необычными прическами. Однако в федеральном законодательстве нет регламента, определяющего внешний вид учащегося, напомнила в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она встала на защиту мальчика и посоветовала его родителям обращаться в суд. Кроме того, сторону ребёнка в эфире НСН приняли стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец и заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург. Подробнее об этом читайте в материалах НСН.
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