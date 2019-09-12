Родителям школьника с прической под Ибрагимовича советуют идти в суд
Глава Национального родительского комитета в эфире НСН назвала конфликт в школе Сосновоборска театром абсурда.
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю проводит проверку по факту конфликта из-за прически ученика в средней школе №4 города Сосновоборска. По предварительным данным, 5 сентября учитель сделала ученику четвертого класса Прохору замечание из-за прически с выбритыми висками и собранными в хвостик обесцвеченными волосами, как у футболиста Златана Ибрагимовича. После этого администрация школы предложила его родителям перевести ребенка на домашнее обучение, если они не готовы выполнить требование педагога и сменить мальчику прическу. СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в эфире НСН, что инцидент показал не только превышение должностных полномочий, но и несоответствие учителя статусу педагога.
«То, что мы наблюдаем, к сожалению, напоминает театр абсурда. Налицо не только превышение своих должностных полномочий со стороны педагогов, но также и полное несоответствие профессии. Речь идет об ученике начальной школы, ребенок самовыражается, его кумиром является знаменитый футболист, у которого такая же прическа. Я здесь вообще не вижу ничего из ряда вон выходящего. За что ребенка так третировать, заставлять переходить на домашнее образование? Скорее всего, произошел какой-то конфликт между родителями ребенка и учителем, который, может, как-то в ненадлежащем виде сделал замечание», — предположила глава НРК.
Отметим, что по данным местных СМИ, завуч сосновоборской школы приносила Прохору распечатку статьи с критикой причесок с «хипстерскими пучками», в которой автор ссылался на стрижки некоторых членов «Гитлерюгенда» (юношеской военизированной нацистской организации, существовавшой в Германии с 1926 по 1945 год – прим. НСН). Кроме того, сообщается, что в администрации школы заявили, что окрашивание волос в яркие цвета пошло с Запада от представителей сексуальных меньшинств.
В школе также заявляют, что недавно они приняли устав, который не разрешает появляться в стенах учебного заведения с необычными прическами. Ирина Волынец напомнила в беседе с НСН, что в федеральном законе не прописан регламент прически школьников. Также как и не прописан регламент одежды учителей, сказала она, вспомнив историю барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, уволенной за фото в купальнике. По словам главы Национального родительского комитета, в случае с сосновоборской школой стоило бы порадоваться, что мальчик выбрал себе в кумиры положительного персонажа, а не травить его.
«Сейчас, к сожалению, очень часто у наших детей становятся кумирами антигерои. А здесь спортсмен, который пропагандирует собой здоровый образ жизни. Я бы на месте родителей ребенка, подала бы еще и в суд с требованием компенсировать моральный ущерб и также ущерб, связанный с лечением, потому что ребенку нужно обращаться к психологу, нужно пройти восстановление. Я думаю, что для него это большой стресс, и чисто по-человечески трудно представить, что у кого-то поднялась рука так травить ребенка за то, что у него какая-то не такая прическа. Да хоть бы у него была коса до пят! Дети имеют право на самовыражение», — заключила Ирина Волынец.
Ранее известный стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец вступился в эфире НСН за школьника с прической под Ибрагимовича. По его словам, «каждый должен выглядеть так, как ему нравится, а не как нравится обществу».
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