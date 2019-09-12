СК проводит проверку в школе из-за конфликта ученика с прической под футболиста Ибрагимовича

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю проводит проверку по факту конфликта из-за прически ученика в школе Сосновоборска. Об этом говорится на сайте ведомства.

СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий, пишут «Известия».

Инцидент произошел 5 сентября. Учитель сделала ученику четвертого класса замечание из-за прически. После этого администрации учебного заведения предложила его родителям перевести ребенка на домашнее обучение из-за того, что они не намерены выполнять требование педагога, сообщает «Свободная пресса».

Мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик. Таким образом подросток хотел походить на футболиста Златана Ибрагимовича. В школе заявляют, что недавно они приняли устав, который не разрешает появляться в стенах учебного заведения с необычными прическами.







