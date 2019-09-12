СК проводит проверку в школе из-за конфликта ученика с прической под футболиста Ибрагимовича
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю проводит проверку по факту конфликта из-за прически ученика в школе Сосновоборска. Об этом говорится на сайте ведомства.
СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий, пишут «Известия».
Инцидент произошел 5 сентября. Учитель сделала ученику четвертого класса замечание из-за прически. После этого администрации учебного заведения предложила его родителям перевести ребенка на домашнее обучение из-за того, что они не намерены выполнять требование педагога, сообщает «Свободная пресса».
Мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик. Таким образом подросток хотел походить на футболиста Златана Ибрагимовича. В школе заявляют, что недавно они приняли устав, который не разрешает появляться в стенах учебного заведения с необычными прическами.
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