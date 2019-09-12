Лисовец вступился за школьника после травли из-за прически

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю проводит проверку по факту конфликта из-за прически ученика в школе Сосновоборска. Об этом говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел 5 сентября. Учитель сделала ученику четвертого класса замечание из-за прически. После этого администрация школы предложила его родителям перевести ребенка на домашнее обучение, если они не намерены выполнять требование педагога. По словам пресс-секретаря администрации, в школе недавно вступил в силу запрет на необычные прически.

По данным СМИ, завучу и директору сосновоборской школы не понравилась прическа ученика, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. За школьника вступился стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН (слушайте аудио).

«Мне кажется, это уже чересчур законы каменных веков. Мы живем в несколько другое время. Если Россия хочет более или менее творческих людей в своем потенциале, то вот так вот всех уравнивать и заставлять носить одинаковые стрижки, как было в советские времена, на мой взгляд, это чудовищно. Я сам ходил с разными стрижками в школу, сопротивлялся против советской действительности. Мне кажется это слишком, потому что у ребенка должна быть индивидуальность.