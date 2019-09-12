Лисовец вступился за школьника после травли из-за прически
Известный стилист раскритиковал в эфире НСН давление школы на родителей ученика с необычной прической в Красноярском крае.
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю проводит проверку по факту конфликта из-за прически ученика в школе Сосновоборска. Об этом говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел 5 сентября. Учитель сделала ученику четвертого класса замечание из-за прически. После этого администрация школы предложила его родителям перевести ребенка на домашнее обучение, если они не намерены выполнять требование педагога. По словам пресс-секретаря администрации, в школе недавно вступил в силу запрет на необычные прически.
По данным СМИ, завучу и директору сосновоборской школы не понравилась прическа ученика, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. За школьника вступился стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН (слушайте аудио).
«Мне кажется, это уже чересчур законы каменных веков. Мы живем в несколько другое время. Если Россия хочет более или менее творческих людей в своем потенциале, то вот так вот всех уравнивать и заставлять носить одинаковые стрижки, как было в советские времена, на мой взгляд, это чудовищно. Я сам ходил с разными стрижками в школу, сопротивлялся против советской действительности. Мне кажется это слишком, потому что у ребенка должна быть индивидуальность.
В любом случае мы все разные, и каждый должен выглядеть так, как ему нравится, а не как нравится обществу. Он же не приходит в платье, он же не приходит в папином костюме или спортивных штанах. Есть форма, он ее соблюдает, а уж извините волосы, он проявляет индивидуальность и мне кажется, он имеет полное право, а уж тем более, имеют право его родители. Стрижка ребенка не может никого оскорбить. Если все на фоне этой стрижки чувствуют себя немного ущемленными, то это проблема большинства, а не этого ребенка», — заявил знаменитый стилист.
Напомним, что в октябре 2018 года пермская гимназия и ее директор были оштрафованы мировым судом на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий ученицы, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.
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