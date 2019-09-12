«Педагогический идиотизм». Заслуженный учитель о травле школьника из-за прически
Заслуженный учитель РФ в эфире НСН призвал руководство школ прекратить проявления ханжества из-за внешнего вида как школьников, так и педагогов.
Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку после конфликта в одной из школ Сосновоборска. Администрация учебного заведения потребовала, чтобы четвероклассник избавился от «вызывающей» (пример на фото) прически, ссылаясь на то, что такие же носили члены гитлерюгенда. Родителям мальчика предложили либо обрить ребенка, либо перевести его на домашнюю форму обучения. При этом аналогичная прическа стала визитной карточкой известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Сам школьник увлекается футболом и считает спортсмена своим кумиром.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН резко раскритиковал действия администрации школы.
«Устал отвечать на эти проявления педагогического идиотизма. Конфликт, безусловно, на пустом месте. Считаю, что администрация школы ведет себя непрофессионально. Она нарушает законы, потому что нигде, ни в каких уставах школ не написано, какие носить прически. На этом основании выпихивать ребенка на домашнее обучение – это бред. Нормальных педагогов должно интересовать не что на голове, а то, что в голове.
Я работаю полвека в школе, помню сражения с длинными прическами под "битлов" - отправляли в парикмахерскую, с девочек сдирали серьги. Молодым это свойственно, они хотят отличаться, не надо жить пережитками "совка". В основе этого конфликта лежит ханжество, а ханжество вызывает неуважение к нам. Кстати, это ханжество распространяется не только на детей, но и на учителей. Бедную учительницу затравили за то, что она позволила себе селфи в закрытом купальнике, выходя из проруби», - сказал он.
Стоит отметить, что руководство школы в Сосновоборске мотивировало свои требования тем, что в школьном уставе прописан запрет на «экстравагантные стрижки и прически», а также на окрашивание волос в яркие цвета. Ямбург заявил, что речь идет о прямом самоуправстве.
«Это прямое самоуправство. Ну что мы творим? Мы проиграли джинсовые войны, в 60-е годы отправляли домой в джинсах. Проиграли войну "Адидасу". Сколько можно? В нормальной школе есть управляющий совет, который решает конфликтные ситуации. Кстати при нормальном управляющем совете директор не может быть сегодня безраздельным хозяином школы. Туда входят и родители, и старшеклассники, и учителя», - заключил педагог.
Ранее поведение школьной администрации в эфире НСН раскритиковал стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец. Требование руководства учебного заведения он назвал проявлением «каменных веков». Он заявил, что школьники имеют право на самовыражение в прическах.
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