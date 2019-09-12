«Педагогический идиотизм». Заслуженный учитель о травле школьника из-за прически

Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку после конфликта в одной из школ Сосновоборска. Администрация учебного заведения потребовала, чтобы четвероклассник избавился от «вызывающей» (пример на фото) прически, ссылаясь на то, что такие же носили члены гитлерюгенда. Родителям мальчика предложили либо обрить ребенка, либо перевести его на домашнюю форму обучения. При этом аналогичная прическа стала визитной карточкой известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича. Сам школьник увлекается футболом и считает спортсмена своим кумиром.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН резко раскритиковал действия администрации школы.

«Устал отвечать на эти проявления педагогического идиотизма. Конфликт, безусловно, на пустом месте. Считаю, что администрация школы ведет себя непрофессионально. Она нарушает законы, потому что нигде, ни в каких уставах школ не написано, какие носить прически. На этом основании выпихивать ребенка на домашнее обучение – это бред. Нормальных педагогов должно интересовать не что на голове, а то, что в голове.

Я работаю полвека в школе, помню сражения с длинными прическами под "битлов" - отправляли в парикмахерскую, с девочек сдирали серьги. Молодым это свойственно, они хотят отличаться, не надо жить пережитками "совка". В основе этого конфликта лежит ханжество, а ханжество вызывает неуважение к нам. Кстати, это ханжество распространяется не только на детей, но и на учителей. Бедную учительницу затравили за то, что она позволила себе селфи в закрытом купальнике, выходя из проруби», - сказал он.