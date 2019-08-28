Back in USSR. Как кодекс этики в соцсетях приняли в учительской среде

«Вторая сторона вопроса, это брызжущее ханжество так называемой общественности. У меня из головы не идёт ситуация в Барнауле, когда молодую, красивую учительницу фактически сожрали за то, что она позволила себе селфи, выходя из проруби с медалью! В закрытом купальнике! Это ханжество. И в этой ситуации гордиться надо таким учителем — и ребята её любили. Но затравили родители. Этого тоже не должно быть, учитель должен быть защищён. А что ему публиковать, что нет в интернете, поверьте, нормальный учитель, а их большинство в стране, очень хорошо чувствует и знает. И в такого рода рекомендациях не нуждается. А это ханжество, оно не вчера родилось. Я когда начинал работать, а я 50 лет в образовании, у нас, например, запрещалось носить брюки женщинам-учителям. Это считалось неприлично и сексуально. И я помню, как со смехом наблюдал, как секретарь парторганизации школы подходил к молодой учительнице и говорил: “Ну, ради меня, снимите штаны, пожалуйста!”. Предполагалось, что у неё должен быть вид Крупской: белая блузка, чёрная юбка. Так что, это всё дежавю», — заключил заслуженный учитель.

К счастью, документ, разработанный Минпросвещения, не является законом, а носит лишь рекомендательный характер. Однако в стране давно назрел вопрос пересмотра отношения общества к сфере образования, подчеркнул Ямбург.

«Ну, будет ещё один документ. Это рекомендация. И на основании него нельзя будет провести какие-то репрессии. Но общая культура… И надо, наконец, чтобы прекратили относиться к учителю, как к официанту, к сфере обслуживания, где клиент всегда прав. Я не хочу обидеть официантов — это сложная благородная профессия, требующая гибкости ума и мгновенной реакции», — заметил педагог.

Однако, как не сможет кодекс этики ущемить права учителя, так не сможет и защитить его от нападок, резюмировал Ямбург. Хоть в документе и сказано, что он закрепляет право педагога на справедливое урегулирование конфликтной ситуации. В целом же, по его мнению, время выбрано для подобных нравоучений неудачно.