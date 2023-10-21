Мигранты: Преступность и профилактика. В России призывают к исполнению законов и борьбе с коррупцией
Высокая статистика преступности среди мигрантов еще не является подтверждением совершенных проступков. Снизить социальную напряженность в мигранской среде поможет соблюдение законов, в том числе россиянами, считают эксперты.
Угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты задержаны, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Следственный комитет России в 2022 году возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел об убийстве и повлекшем смерть причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».
Председатель Следкома подчеркнул, что число совершенных иностранными гражданами преступлений растет.
«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ... Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал Бастрыкин.
За последние 15 лет иностранцы совершили порядка 2% преступлений от их общего числа, заявил в пресс-центре НСН член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.
«В начале 2023 года по отдельным видам преступлений наблюдался существенный рост. Я считаю, что даже преступление будет всего одно, виновные должны быть найдены и наказаны… Но я бы не стал драматизировать ситуацию. Мой анализ: за последние 15 лет количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, составляет 2% от общего числа преступлений, и 4% от числа раскрытых преступлений. Это в целом по стране. Каждый год со стороны иностранных граждан совершается в среднем до 40 тысяч преступлений. При этом только 25 тысяч иностранцев отбывают наказания в местах лишения свободы по решению суда. Так что количество уголовных дел, занесенных в статистику, еще не говорит о том, что все они были действительно совершены», - сказал собеседник НСН.
В России необходимо создать миграционную службу и реестр этнических анклавов, заявил председатель комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин в беседе с НСН.
По его словам, сегодня важно ужесточать законодательство в отношении регистрации мигрантов. Как только мигрант пересекает границу, у российских властей должно быть понимание, где он будет жить и регистрироваться. Такой подход позволит избежать анклавного расселения и формирования этнических преступных групп.
При этом в любом случае на законодательном уровне нужно фиксировать этнические анклавы – создать специальный реестр, считает депутат.
Из-за этнических анклавов россияне лишаются работы, процветает наркоторговля и коррупция, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
«Коренное население лишается работы, наркотики, коррупция… Например, бригадир таджик или узбек. Он приглашает из своего села знакомых сюда на работу в ЖЭК, на стройку и говорит: ты будешь получать столько-то, а столько-то процентов будешь отдавать мне. А бригадир связан с руководством этой стройки и делится с теми. Когда ты на птичьих правах и связан еще какими-то местническими связями, будешь отдавать деньги. По закону, если на стройке нашли одного нелегала, то 800 тысяч с фирмы штраф. Сегодня фирмы откупаются. Нужно исполнять то, что есть, а не принимать новые законы...Также нужно бороться с коррупцией в собственных рядах: МВД, СК РФ», - сказал Пашкин.
Ранее экс-президент ликвидированной Федерации мигрантов России, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что тяжкие и особо тяжкие преступления среди мигрантов в России крайне сложно профилактировать, заявил он в пресс-центре НСН.
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