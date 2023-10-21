Мигранты: Преступность и профилактика. В России призывают к исполнению законов и борьбе с коррупцией

Следственный комитет России в 2022 году возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел об убийстве и повлекшем смерть причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Председатель Следкома подчеркнул, что число совершенных иностранными гражданами преступлений растет.

«В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть ... Это в пять раз больше, чем в 2021 году», — указал Бастрыкин.