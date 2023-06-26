На северо-востоке Москвы после массовой драки задержаны 24 мигранта
26 июня 202319:43
После драки на северо-востоке Москвы, которая произошла утром 26 июня, задержали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что конфликт вспыхнул на бытовой почве на улице Березовая Аллея. Сотрудникам правопорядка удалось разнять причастных к драке и доставить 24 человек в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Один из мужчин находится в больнице, а полицейские проводят проверку. Предварительно, конфликтующими оказались мигранты из Средней Азии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru