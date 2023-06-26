На северо-востоке Москвы после массовой драки задержаны 24 мигранта

Отмечается, что конфликт вспыхнул на бытовой почве на улице Березовая Аллея. Сотрудникам правопорядка удалось разнять причастных к драке и доставить 24 человек в местный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Один из мужчин находится в больнице, а полицейские проводят проверку. Предварительно, конфликтующими оказались мигранты из Средней Азии.

