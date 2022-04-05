СМИ: более 100 мигрантов устроили драку в Москве

Массовая драка мигрантов произошла 1 апреля в ЖК «Сердце столицы» в Москве, видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza.

В МВД предложили высылать иностранцев из России за административные правонарушения

По информации канала, потасовка на стройке в районе Шелепихинской набережной началась после того, как рабочий из Таджикистана обозвал «дураком» рабочего из Узбекистана.

Уточняется, что участие в драке принимали 120 мигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:МоскваТрудовые МигрантыДрака
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры