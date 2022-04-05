СМИ: более 100 мигрантов устроили драку в Москве
Массовая драка мигрантов произошла 1 апреля в ЖК «Сердце столицы» в Москве, видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza.
По информации канала, потасовка на стройке в районе Шелепихинской набережной началась после того, как рабочий из Таджикистана обозвал «дураком» рабочего из Узбекистана.
Уточняется, что участие в драке принимали 120 мигрантов.
Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны, сообщает RT.
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