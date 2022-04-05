СМИ: более 100 мигрантов устроили драку в Москве

По информации канала, потасовка на стройке в районе Шелепихинской набережной началась после того, как рабочий из Таджикистана обозвал «дураком» рабочего из Узбекистана.

Уточняется, что участие в драке принимали 120 мигрантов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны, сообщает RT.