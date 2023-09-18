В Новой Москве мигранты устроили драку на топорах
В Троицком административном округе Москвы произошла драка с участием мигрантов, пишет газета «Московский комсомолец».
По информации издания, инцидент произошел утром в понедельник в поселке подсобного хозяйства Минзаг. Рабочие укладывали дорожку между домами.
В потасовке использовались топоры. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили трех пострадавших с рублеными ранами головы. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы выясняют причины конфликта.
Президент России Владимир Путин призвал не допустить появления в стране гетто. По его словам, в ситуации с притоком мигрантов требуется аккуратный подход, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru