Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч иностранцев. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

Преступную схему по организации незаконной миграции выявили в 2022 году. Тогда по делу арестовали депутата муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и еще шесть его подельников.

По версии следствия, в течение как минимум четырех лет иностранцев ставили на учет в нежилых помещениях, в которых они даже не появлялись. Преступная группа, как минимум, в течение четырех лет занималась массовой постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в нежилых помещениях. Однако в действительности по адресам находились подконтрольные фигурантам организации, которые якобы оказывали услуги по временному размещению лиц. В общей сложности подложные документы о постановке на учет по указанной схеме получили не менее 100 тыс. иностранных граждан.

Ранее Министерство внутренних дел сообщило, что в ходе операции «Нелегал-2023», которая проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября 2023 года, из России выдворили около 15 тысяч мигрантов. Также было выявлено 96 тыс. нарушений миграционного законодательства и 22 тыс. нарушений трудовой деятельности.

