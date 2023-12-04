На Кубани в центре для нелегальных мигрантов найден мертвым гражданин США

По информации издания, тело 56-летнего мужчины обнаружили в ночь на 4 декабря. Американец мог покончить с собой.

Митчелла признали виновным в нарушении правил въезда в Россию и назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей с административным выдворением из страны. До исполнения решения гражданина США поместили в центр временного содержания.

Источник газеты утверждает, что американец пытался попасть на территорию Абхазии с незадекларированными денежными средствами.

Ранее сообщалось, что число выдворенных из Москвы нелегальных мигрантов в прошлом году выросло в два раза по сравнению с 2021-м, передает «Радиоточка НСН».

