На Кубани в центре для нелегальных мигрантов найден мертвым гражданин США
В Краснодарском крае умер гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, которого сочинский суд постановил выдворить из России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщила газета «Коммерсант».
По информации издания, тело 56-летнего мужчины обнаружили в ночь на 4 декабря. Американец мог покончить с собой.
Митчелла признали виновным в нарушении правил въезда в Россию и назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей с административным выдворением из страны. До исполнения решения гражданина США поместили в центр временного содержания.
Источник газеты утверждает, что американец пытался попасть на территорию Абхазии с незадекларированными денежными средствами.
Ранее сообщалось, что число выдворенных из Москвы нелегальных мигрантов в прошлом году выросло в два раза по сравнению с 2021-м, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru