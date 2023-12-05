СМИ: В полицию Петербурга после массовой драки доставили 13 мигрантов
Массовая драка произошла вечером 4 декабря у «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства уточнил, что причиной конфликта стали бытовые моменты - «кто-то кого-то толкнул».
«На место вызвали полицию, в отделение доставили 13 мигрантов, по предварительным данным, пострадавших нет. Принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу», - рассказал источник.
Ранее в Кемерове на концерте «Любэ» произошла массовая драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали около 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru