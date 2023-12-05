СМИ: В полицию Петербурга после массовой драки доставили 13 мигрантов

Массовая драка произошла вечером 4 декабря у «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Собеседник агентства уточнил, что причиной конфликта стали бытовые моменты - «кто-то кого-то толкнул».

«На место вызвали полицию, в отделение доставили 13 мигрантов, по предварительным данным, пострадавших нет. Принимаются меры к установлению участников конфликта и их опросу», - рассказал источник.

Ранее в Кемерове на концерте «Любэ» произошла массовая драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали около 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / стоп-кадр с видео
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