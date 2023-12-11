Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом

В России хотят заменить выдворение мигрантов из страны на штраф и обязательные работы сроком 150-200 часов, следует из поправок, одобренных комитетом Думы по госстроительству и законодательству. Об этом пишет «Интерфакс».

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Решение о замене наказания сможет принимать судья с учётом личности иностранца, его семейного положения, продолжительности жизни в стране, рода деятельности и других обстоятельств.

Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, пропаганды педофилии, уклонения иностранца от выдворения.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России 30 млн безработных, включая неофициальных, и властям следовало бы озаботиться трудоустройством собственных граждан, а не мигрантов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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