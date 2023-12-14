Яровая заявила, что в Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в нижней палате парламента была создана рабочая группа по вопросам миграции, сообщает РИА Новости.
По её словам, на заседание этой межфракционной группы были приглашены все уполномоченные органы.
«Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно... Найти современные решения... успешно решить новые экономические задачи», - сказала она.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Москвы в метро предупреждают об ухудшении погоды
- Картаполов: Дума весной рассмотрит уравнивание прав родных всех участников СВО
- Яровая заявила, что в Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции
- Нарышкин: Россия ведет диалог с США по вопросу обмена Гершковича и Уилана
- Европейский центробанк сохранил базовую ставку в 4,5 процента годовых
- СМИ: Арбитр Карасев заработал больше своих коллег в первой части РПЛ 2023/2024
- Джордж Клуни назвал отличным сценарий продолжения франшизы «Друзья Оушена»
- СМИ: Трое рабочих пострадали при падении в бассейн в центре Москвы
- «Автодор» озвучил стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»
- СМИ: На певца Шарлота возбудили дело за публичное сожжение паспорта РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru