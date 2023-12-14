Яровая заявила, что в Госдуме создали рабочую группу по вопросам миграции

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в нижней палате парламента была создана рабочая группа по вопросам миграции, сообщает РИА Новости.

Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов

По её словам, на заседание этой межфракционной группы были приглашены все уполномоченные органы.

«Россия большая многонациональная страна. И нам очень важно... Найти современные решения... успешно решить новые экономические задачи», - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции заявил, что проблема с трудовыми мигрантами в России непростая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыГосдумаИрина Яровая

Горячие новости

Все новости

партнеры