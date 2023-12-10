«Меньше заморачиваться»: Каждый человек отвечает за свое счастье

«Так и есть, я думаю. Дело в том, что слишком много обстоятельств давит на людей — и кризис, и безденежье, и сложности в отношениях, и климат в отдельных регионах. Люди находятся в состоянии хронического стресса. Другой вопрос, что у кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то перетекает в депрессию. Есть те, кто переходит на антидепрессанты, есть люди, которые не заморачиваются, предпочитают отрицать все эти моменты, но в целом подавляющее число людей находится на грани нервного срыва, неврозов, психозов. Тенденция действительно не очень хорошая. Я не могу сказать, что это 100%, но особенно в больших городах это связано с перенаселением, с тем, что каждый день наши личные границы нарушаются. Это стресс каждый день, поэтому люди в больших городах настолько закрыты, стараются не контактировать друг с другом, увлекаются гаджетами, слушают музыку в наушниках — чтобы максимально дистанцироваться от окружающего мира», — рассказала психолог.



В России самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в итогах исследования сервиса «Работа.ру», пишет RT.

Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.