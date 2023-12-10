«Меньше заморачиваться»: Каждый человек отвечает за свое счастье
Стресс и другие факторы влияют на состояние человека, но только он сам может решить быть счастливым.
Болгария стала самой «несчастной» страной из состава Европейского союза, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные исследования Евростата.
Как выяснилось, болгары оценивают уровень удовлетворения жизнью менее чем на шесть баллов по десятибалльной шкале.
Недовольны происходящим оказались и жители Германии, оценившие свою жизнь на 6,5 балла. Часть из них пожаловалась на апатию и тревогу.
Самыми счастливыми стали жители Австрии, Румынии, Польши и Финляндии.
Стресс оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние человека. Об этом заявила в эфире НСН семейный психолог Светлана Бояринова. По её словам, больше всего стрессу подвержены жители мегаполисов. Их заставляет нервничать постоянное нарушение личных границ из-за перенаселённости больших городов. Как следствие, люди замыкаются в себе и уходят от реальности всеми известными способами.
«Так и есть, я думаю. Дело в том, что слишком много обстоятельств давит на людей — и кризис, и безденежье, и сложности в отношениях, и климат в отдельных регионах. Люди находятся в состоянии хронического стресса. Другой вопрос, что у кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то перетекает в депрессию. Есть те, кто переходит на антидепрессанты, есть люди, которые не заморачиваются, предпочитают отрицать все эти моменты, но в целом подавляющее число людей находится на грани нервного срыва, неврозов, психозов. Тенденция действительно не очень хорошая. Я не могу сказать, что это 100%, но особенно в больших городах это связано с перенаселением, с тем, что каждый день наши личные границы нарушаются. Это стресс каждый день, поэтому люди в больших городах настолько закрыты, стараются не контактировать друг с другом, увлекаются гаджетами, слушают музыку в наушниках — чтобы максимально дистанцироваться от окружающего мира», — рассказала психолог.
В России самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в итогах исследования сервиса «Работа.ру», пишет RT.
Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.
Самыми важными критериями «счастливых» городов были названы высокий уровень жизни (45%), красивая природа (33%), близость к морю и климат (32%).
Кроме того, исследователи выяснили, что респондентов чаще всего делают счастливыми благополучие свое и близких (61%), семья и друзья (49%), общее удовлетворение жизнью (46%), деньги (37%). Кроме того, примерно треть опрошенных признались, что счастливы благодаря детям, природе, работе и карьере.
Семейный психолог Светлана Бояринова заявила в эфире НСН, что счастье является частью личной ответственности каждого человека.
«Всё-таки должна быть какая-то личная ответственность. У людей должны быть какие-то мероприятия, которые помогают им справиться со стрессом. Для кого-то это прогулки, для кого-то медитация, спорт, плавание, регулярный отдых... Поэтому, в идеале, чтобы люди сами понимали, что с ними происходит, и принимали соответствующие действия. Я считаю, что людям нужно меньше заморачиваться и больше отделять себя от социума — не все мечтают быть миллионерами, не всем так нужно быть сверхуспешными. Есть реклама, есть социум, а есть наш внутренний уровень, когда нам достаточно. И это понимание себя, умение справляться с эмоциями, наверное, и есть рецепт счастливой жизни», — заключила психолог.
Ранее стало известно, что уровень счастья среди российских женщин выше, чем среди мужчин. Так, по 14% граждан страны обоих полов оценили свой уровень счастья на пять баллов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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