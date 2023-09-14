Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц
Россиянам для счастья необходимо в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
На первом месте по ожиданиям оказалась Москва, здесь горожанам нужно для счастья 265 тысяч рублей ежемесячно. Вторую строчку занимают Санкт-Петербург и Владивосток, жителям которых необходимо по 230 тысяч. Далее в рейтинге следуют Хабаровск (220 тысяч), Ростов-на-Дону (218 тысяч). Скромнее денежные запросы в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч рублей), Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч).
По данным опроса, мужчинам нужно для счастья значительно больше денег, чем женщинам: 222 тыс. и 175 тыс. рублей соответственно. При этом россиянам до 24 лет необходимо 150 тысяч рублей в месяц, людям от 35 лет — 222 тысячи.
Специалисты SuperJob проводили опрос 1 августа-13 сентября среди совершеннолетних жителей более 500 населенных пунктов. В общем опросе приняли участие 2,5 тысячи человек, в опросе среди населения крупных городов и миллионников — 20,5 тысячи.
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