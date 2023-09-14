Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц

На первом месте по ожиданиям оказалась Москва, здесь горожанам нужно для счастья 265 тысяч рублей ежемесячно. Вторую строчку занимают Санкт-Петербург и Владивосток, жителям которых необходимо по 230 тысяч. Далее в рейтинге следуют Хабаровск (220 тысяч), Ростов-на-Дону (218 тысяч). Скромнее денежные запросы в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч рублей), Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч).

По данным опроса, мужчинам нужно для счастья значительно больше денег, чем женщинам: 222 тыс. и 175 тыс. рублей соответственно. При этом россиянам до 24 лет необходимо 150 тысяч рублей в месяц, людям от 35 лет — 222 тысячи.

Специалисты SuperJob проводили опрос 1 августа-13 сентября среди совершеннолетних жителей более 500 населенных пунктов. В общем опросе приняли участие 2,5 тысячи человек, в опросе среди населения крупных городов и миллионников — 20,5 тысячи.

