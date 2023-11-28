ВЦИОМ выяснил, что россиянам необходимо для счастья
Граждане России заявили, что для счастья им необходимо повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%), а также доступная медицина (12%) и снижение цен (10%), сообщает ВЦИОМ.
Так они ответили на вопрос о том, что нужно сделать властям, чтобы люди стали более счастливыми. Также большая часть ответов была о реализации социальных гарантий, создании комфортных условий для жизни и развития.
Кроме того, граждане называли в своих ответах решение экономических проблем, мир и уверенность в светлом будущем.
Ранее стало известно, что россиянам для счастья необходимо в среднем 200 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru