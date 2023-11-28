ВЦИОМ выяснил, что россиянам необходимо для счастья

Так они ответили на вопрос о том, что нужно сделать властям, чтобы люди стали более счастливыми. Также большая часть ответов была о реализации социальных гарантий, создании комфортных условий для жизни и развития.

Кроме того, граждане называли в своих ответах решение экономических проблем, мир и уверенность в светлом будущем.

Ранее стало известно, что россиянам для счастья необходимо в среднем 200 тысяч рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

