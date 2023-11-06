Секреты счастья. Психологи советуют обниматься, любить и быть ответственными

Матвиенко пояснила, что «министерство счастья» занималось бы различными вопросами, которые сделали бы россиян более счастливыми.

Россиянам для счастья необходимо в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, мужчинам нужно для счастья значительно больше денег, чем женщинам: 222 тыс. и 175 тыс. рублей соответственно. При этом россиянам до 24 лет необходимо 150 тысяч рублей в месяц, людям от 35 лет — 222 тысячи.



Психологи дают множество советов на тему, как стать счастливым и без денег. Обычно начинают с телесных практик. Так, во время объятий в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, который называют гормоном счастья. Он помогает противостоять стрессам, расслабляться и дает ощущение благополучия.