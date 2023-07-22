Опрос: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи

Самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в итогах исследования сервиса «Работа.ру», пишет RT.

Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц

Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

Самыми важными критериями «счастливых» городов были названы высокий уровень жизни (45%), красивая природа (33%), близость к морю и климат (32%).

Кроме того, исследователи выяснили, что респондентов чаще всего делают счастливыми благополучие свое и близких (61%), семья и друзья (49%), общее удовлетворение жизнью (46%), деньги (37%). Кроме того, примерно треть опрошенных признались, что счастливы благодаря детям, природе, работе и карьере.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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