Опрос: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи

Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

Самыми важными критериями «счастливых» городов были названы высокий уровень жизни (45%), красивая природа (33%), близость к морю и климат (32%).

Кроме того, исследователи выяснили, что респондентов чаще всего делают счастливыми благополучие свое и близких (61%), семья и друзья (49%), общее удовлетворение жизнью (46%), деньги (37%). Кроме того, примерно треть опрошенных признались, что счастливы благодаря детям, природе, работе и карьере.

