Опрос: Самые счастливые люди живут в Москве, Петербурге и Сочи
Самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом говорится в итогах исследования сервиса «Работа.ру», пишет RT.
Специалисты опросили 2,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны. По мнению респондентов, самые счастливые — жители столицы, Сочи, Петербурга, Калининграда, Краснодара. Также опрошенные называли счастливыми тех, кто живет в Казани, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.
Самыми важными критериями «счастливых» городов были названы высокий уровень жизни (45%), красивая природа (33%), близость к морю и климат (32%).
Кроме того, исследователи выяснили, что респондентов чаще всего делают счастливыми благополучие свое и близких (61%), семья и друзья (49%), общее удовлетворение жизнью (46%), деньги (37%). Кроме того, примерно треть опрошенных признались, что счастливы благодаря детям, природе, работе и карьере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru