Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»

По её словам, сама идея создать подобное ведомство хорошая, однако «это метафора».

«Я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — заключила она.

Ранее в ходе выступления на форуме «Знание.Первые» Матвиенко, отвечая на вопрос, какой закон необходимо принять немедленно, сказала, что следует принять закон «о всеобщем счастье» и создать «министерство счастья», сообщает RT.