Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»
9 ноября 202317:06
Спикер Совета Федерации РФ заявила, что её предложение создать в России «министерство счастья» было шуткой, сообщает Вместе.рф.
По её словам, сама идея создать подобное ведомство хорошая, однако «это метафора».
«Я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — заключила она.
Ранее в ходе выступления на форуме «Знание.Первые» Матвиенко, отвечая на вопрос, какой закон необходимо принять немедленно, сказала, что следует принять закон «о всеобщем счастье» и создать «министерство счастья», сообщает RT.
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- Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru