Матвиенко назвала шуткой свою идею создать в РФ «министерство счастья»

Спикер Совета Федерации РФ заявила, что её предложение создать в России «министерство счастья» было шуткой, сообщает Вместе.рф.

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По её словам, сама идея создать подобное ведомство хорошая, однако «это метафора».

«Я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — заключила она.

Ранее в ходе выступления на форуме «Знание.Первые» Матвиенко, отвечая на вопрос, какой закон необходимо принять немедленно, сказала, что следует принять закон «о всеобщем счастье» и создать «министерство счастья», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СчастьеРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

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