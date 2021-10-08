«Медики, оппозиционеры, экологи». Кому пророчат Нобелевскую премию мира
Премию за «выдающийся вклад в области укрепления мира» вручат уже сегодня, среди фаворитов – ВОЗ, Навальный и Грета Тунберг.
Нобелевскую премию мира вручат 8 октября, на награду в этом году претендуют 329 кандидатов, среди них 234 человека и 95 организаций.
Букмекеры пророчат победу за «выдающийся вклад в области укрепления мира» Всемирной организации здравоохранения, номинацию ей принес проект COVAX, который направлен на обеспечение доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.
Среди других организаций, которые могут удостоиться премии в этом году, выделяются Движение Black Lives Matter и «Репортеры без границ».
Также специалисты высоко оценивают шансы Алексея Навального, Светланы Тихановской и Греты Тунберг, возможными претендентами называют Джо Байдена, Ангелу Меркель, Билла Гейтса, а также общественного деятеля из Китая Ильхама Тохти и активиста из Гонконга Натана Лоу за защиту прав уйгуров.
Напомним, в прошлом году премию присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом и за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов.
В 2019 году премию получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, которые подписал мирную декларацию с Эритреей и прекратил 20-летнюю войну между двумя странами.
В свое время победителями премии становились Малала Юсуфзай (за права детей на образование, 2014 год), Европейский союз (за защиту прав человека в Европе, 2012 год), Барак Обама (за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии, 2009 год).
Накануне в Швеции уже вручили Нобелевские в области медицины, физики, химии и литературы.
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Исследователи отмечены наградой за открытие рецепторов, которые отвечают за восприятие температуры и осязание.
Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за изучение сложных систем, в том числе климата, а у ученые из Германии и США Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан получили Нобелевскую премию по химии за разработку «асимметричного органокатализа».
Вчера Нобелевский комитет Шведской академии объявил лауреата по литературе 2021 года. Им стал Абдулразак Гурна - уроженец Занзибара, проживающий в Великобритании. В числе достоинств его прозы были названы «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и описание судеб беженцев в водовороте культур и континентов».
Букмекеры высоко оценивали шансы российской писательницы Людмилы Улицкой. Позже она рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что считает премию довольно политической и не самой значимой в области литературы.
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