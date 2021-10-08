«Медики, оппозиционеры, экологи». Кому пророчат Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира вручат 8 октября, на награду в этом году претендуют 329 кандидатов, среди них 234 человека и 95 организаций.

Букмекеры пророчат победу за «выдающийся вклад в области укрепления мира» Всемирной организации здравоохранения, номинацию ей принес проект COVAX, который направлен на обеспечение доступа к вакцинам против коронавируса по всему миру.

Среди других организаций, которые могут удостоиться премии в этом году, выделяются Движение Black Lives Matter и «Репортеры без границ».

Также специалисты высоко оценивают шансы Алексея Навального, Светланы Тихановской и Греты Тунберг, возможными претендентами называют Джо Байдена, Ангелу Меркель, Билла Гейтса, а также общественного деятеля из Китая Ильхама Тохти и активиста из Гонконга Натана Лоу за защиту прав уйгуров.