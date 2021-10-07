Есть награды поважнее: Улицкая оценила выбор жюри Нобелевской премии
Среди русских писателей сейчас гораздо меньше достойных Нобелевской премии, чем 100 лет назад, считает Людмила Улицкая. И признаётся: для неё самой есть премии и поважнее.
Нобелевская премия всегда присуждается с учетом политической конъюнктуры, в области литературы есть более значимые награды, отметила писательница Людмила Улицкая в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Лауреатом премии в этом году стал танзаниец Абдулразак Гурна, проживающий в Великобритании. В числе достоинств его прозы были названы «бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и описание судеб беженцев в водовороте культур и континентов».
«Дело в том, что я никогда не читала этого автора, он у нас не переведен, поэтому могу лишь поздравить его. Надеюсь, что его очень быстро переведут и мы почитаем. Что касается изучения [его творчества] в школе, то это не такой быстрый процесс. Если это будет сделано, то очень нескоро. Нобелевская премия всегда присуждается, принимая во внимание разные обстоятельства политического характера, так что я вполне допускаю, что это имело значение. Но, конечно, не только этим обусловлено. Гораздо более авторитетная премия – это Международный Букер (Международная Букеровская премия, - прим. НСН), он больше ориентируется на литературные достоинства и, по-моему, не очень ориентируется на разного рода политические и социальные обстоятельства. Очень хорошая премия, с моей точки зрения», - поделилась Улицкая.
Писательница также призналась, что не интересовалась оценками букмекеров, которые называли её в числе пяти главных претендентов на «Нобелевку» в этом году.
«Я знаю, мне кто-то из друзей присылал это. Вообще это малоинтересная для меня тема. Что говорят букмекеры, меня тоже не волнует. Я совершенно не очарована и не разочарована [тем, что не получила премию]. Работает Нобелевский комитет, назначает, это ко мне не имеет никакого отношения. У меня не было никакого фаворита, я за премией не следила. Я даже поболеть-то ни за кого не могла, потому что автор мне неизвестен. Сегодня я не вижу у нас в стране никаких выдающихся писателей. Россия в принципе литературоцентричная страна, но 100 лет назад у нас было гораздо больше гениальных писателей, чем сейчас», - заявила Улицкая.
Ранее российский литературовед Ирина Прохорова в эфире НСН отметила, что жюри любой подобной премии не сможет выбрать кандидата, который устроил бы абсолютно всех.
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