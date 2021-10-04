«Нужны миллиарды». Физиолог рассказал, почему «нобелевку» опять получили американцы
Основным препятствием российской науки на пути к Нобелевской премии является нехватка финансирования, уверен Владимир Дорохов.
Основные проблемы российской науки связаны с нехваткой материальной поддержки, поскольку любое открытие требует многомиллиардных вложений, рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в понедельник было объявлено, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли рецепторы, которые отвечают за ощущение температуры и прикосновения, а также долгое время изучали их влияние на человеческий организм.
«Комментировать само открытие я не могу, это очень узкая область физиологии, и в ней я не специалист. Что касается получения премии американцами, то что делать? Они получают премию, потому что лучше финансируются. В России я не уверен насчет возможности открытий, достойных Нобелевской. Любое открытие такого уровня требует огромных вложений. Сейчас пытаются принять программу "Мозг", там десятки миллиардов рублей, всё аргументированно, все этапы [описаны] и есть в широкой печати (программа "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", в рамках которой до 2029 года власти должны выделить ученым 54 миллиарда рублей, - прим. НСН). К сожалению, она планируется, но всё никак не могут в правительстве решить этот вопрос, чтобы реально выделить средства. Вот это было бы очень хорошо», - отметил завлабораторией.
Физиолог рассказал, в какой сфере деятельности россияне могли бы добиться мировых успехов.
«Речь идет об исследованиях в области высшей нервной деятельности, это та сфера, в которой мы, наш институт исторически конкурентен. Это касается модного направления brain computer interface (BCI), сейчас в этой сфере конкуренция идет (BCI предполагает создание системы для обмена информацией между мозгом и электронным устройством, - прим. НСН). Но, на самом деле, чтобы в этой области конкурировать, надо и фундаментальную физиологию подтягивать. Миллиарды рублей нужны и на оборудование, и на многое другое», - объяснил ученый.
Ранее стало известно, что COVID-19 мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Такое исследование провел Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.
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