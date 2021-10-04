«Нужны миллиарды». Физиолог рассказал, почему «нобелевку» опять получили американцы

Основные проблемы российской науки связаны с нехваткой материальной поддержки, поскольку любое открытие требует многомиллиардных вложений, рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в понедельник было объявлено, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год стали американские учёные Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли рецепторы, которые отвечают за ощущение температуры и прикосновения, а также долгое время изучали их влияние на человеческий организм.