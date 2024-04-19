«Мёд и Бали»: Дети мэров разожгли скандалы в Орске и Перми

БАЛИ ИЛИ ПЕРМЬ? «ОСОЗНАЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

«Единоросс» Алексей Демкин занимал пост главы Перми с 2021 по 2023 год, после чего перешел на должность зампреда регионального правительства. Однако конец этой идиллии пришел 18 апреля.

В СМИ появилось видео, записанное сыном чиновника, под названием «Илья Дёмкин и его доброе утро на Бали».

«Некоторые меня спрашивают: Илюха, а ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы», - сказал молодой человек в очках, напомнивших фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». После этого под аккомпанемент веселой музыки он перевел камеру на живописные пейзажи и произнес три слова, стоившие его отцу карьеры.

«Зачем (в оригинале более грубое слово – прим. НСН) мне Пермь?» - задал риторический вопрос сын Демкина.

Эти слова возмутили пермяков и вызвали бурные обсуждения в соцсетях, итогом которых стал уход Демкина-старшего в отставку.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал теперь уже бывший вице-премьер правительства Пермского края «Коммерсанту».

Реакции со стороны «Единой России» пока не последовало, однако Telegram-каналы уже начали копать информацию о семье бывшего мэра. По данным Mash, свою «скромную жизнь» на индонезийском острове Демкин-младший оплачивает со счетов крупного пермского застройщика «ПЗСП».