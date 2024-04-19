«Мёд и Бали»: Дети мэров разожгли скандалы в Орске и Перми
Экс-глава Перми Демкин уже подал в отставку из-за видео сына, при этом в «Единой России» не спешат наказывать мэра затопленного Орска Козупицу за слова про мёд.
На фоне природных катаклизмов в российских регионах в центре внимания общественности оказались сразу два чиновника, которые «подставились» из-за своих детей.
Не успел улечься народный гнев после заявлений мэра затопленного Орска Василия Козупицы, что жизнь его сына в Саудовской Аравии «тоже не мёд», в авангард ворвался бывший мэр Перми Алексей Демкин, отпрыск которого записал эпичное видео на Бали.
БАЛИ ИЛИ ПЕРМЬ? «ОСОЗНАЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
«Единоросс» Алексей Демкин занимал пост главы Перми с 2021 по 2023 год, после чего перешел на должность зампреда регионального правительства. Однако конец этой идиллии пришел 18 апреля.
В СМИ появилось видео, записанное сыном чиновника, под названием «Илья Дёмкин и его доброе утро на Бали».
«Некоторые меня спрашивают: Илюха, а ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы», - сказал молодой человек в очках, напомнивших фильм «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». После этого под аккомпанемент веселой музыки он перевел камеру на живописные пейзажи и произнес три слова, стоившие его отцу карьеры.
«Зачем (в оригинале более грубое слово – прим. НСН) мне Пермь?» - задал риторический вопрос сын Демкина.
Эти слова возмутили пермяков и вызвали бурные обсуждения в соцсетях, итогом которых стал уход Демкина-старшего в отставку.
«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал теперь уже бывший вице-премьер правительства Пермского края «Коммерсанту».
Реакции со стороны «Единой России» пока не последовало, однако Telegram-каналы уже начали копать информацию о семье бывшего мэра. По данным Mash, свою «скромную жизнь» на индонезийском острове Демкин-младший оплачивает со счетов крупного пермского застройщика «ПЗСП».
ОРСК ИЛИ ДУБАЙ? «ТАМ ТОЖЕ НЕ МЕД»
Ну а в начале недели в эпицентре гнева оказался мэр Орска Василий Козупица. На фоне затопления его региона СМИ раскопали информацию, что сын чиновника после начала мобилизации уехал из России в Саудовскую Аравию и купил себе элитную квартиру в Дубае стоимостью 33 млн рублей. Козупица записал видеообращение в этой связи, но лучше бы этого не делал.
«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием, по специальности инженер-геолог, около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях, а сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мёд, там очень жарко и очень сложный климат», - говорится в видеообращении Козупицы.
После этого на мэра Орска обрушился вал критики. На официальной странице Козупицы «ВКонтакте» сейчас только негативные комментарии, большинство из которых мы не можем опубликовать из этических соображений. Одни советуют чиновнику «сделать харакири», другие предлагают ФСБ проверить его «явно украинскую фамилию», третьи спрашивают, где питьевая вода?
Некоторые комментаторы шутят по поводу недавнего суперливня в Дубае, частично затопившего аэропорт и сам город.
«Куда Козупица - туда и наводнение. Переезжайте в Африку, там вода нужнее», - посоветовали мэру.
СМИ припоминают, что за несколько дней до прорыва дамбы в Орске Козупица обнародовал отчет о ее осмотре и заверил людей, что она все выдержит. Кроме того, сразу после ЧП в прорыве дамбы поспешили обвинить грызунов. При этом в «Единой России» пока не собираются как-то наказывать однопартийца.
«В партии к мэру Орска нет вопросов, потому что он ничего дискредитирующего не совершил. Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно», - сказал ТАСС источник в «ЕР».
Второй источник в партии подтвердил слова первого. Мнение третьего не понадобилось.
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