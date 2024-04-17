«Аномалия в пустыне»: Проливной дождь в Дубае связали с паводком в Оренбуржье

Во вторник, 16 апреля, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выпало рекордное количество осадков за последние 75 лет, сообщила в соцсетях пресс-служба правительства страны. Менее чем за сутки выпало более 254 миллиметров осадков. Из-за проливных дождей отменено 45 рейсов из аэропорта Дубая. Вылета из ОАЭ ожидает около 2,5 тысячи россиян. По словам Карнаухова, подобная погодная аномалия напрямую связана с глобальным потеплением.

«Климат меняется, притом кардинально. В прошлом году меня потрясло наводнение в Ливии, в результате которого погибли 10 тысяч человек, еще 20 тысяч пропали без вести, хотя обычно в Ливийской пустыни может за год не выпасть и капли дождя. Так стоит ли считать то, что сейчас происходит в Дубае чем-то экстраординарным? В прошлом году уже было нечто похожее, просто в Ливии не было такого количества туристов. Многие аномальные события сегодня стали происходить чаще, и эти изменения связаны с глобальным потеплением. Выбросы углекислого газа повышают температуру Земли, циклоны начинают двигаться быстрее, увеличивается количество осадков во время дождей. Гидротехнические сооружения, рассчитанные на основе предыдущего опыта не справляются с потоками воды. Возникают наводнения, стихийные бедствия. События в Дубае и в Оренбуржье – звенья одной цепи, как и лесные пожары», - сообщил он.