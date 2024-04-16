«Не в грызунах дело»: Своевременный ремонт дамб помог бы избежать последствий паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима эвакуироваться в безопасные места из-за паводка. По его словам, растет вероятность прорыва дамб или перерыва через них. Беднарук уточнил, что своевременный ремонт дамб является залогом их грамотной эксплуатации.

«В этом году высокое половодье. Также есть вопросы, насколько правильно построены защитные дамбы, под какие отметки. Раньше при строительстве существовали нормативы для защитных сооружений различных классов. Старые отметки обычно соответствовали характеристикам на момент проектирования и строительства. А к современным дамбам, которые были построены в последние два-три десятилетия, много вопросов. Есть проблемы с эксплуатацией, поддержанием надлежащего технического состояния. Стандартно на дамбах проводятся обычные ремонтные работы, подсыпки, уплотнения, ликвидации деформаций», - заявил он.