«Не в грызунах дело»: Своевременный ремонт дамб помог бы избежать последствий паводка
Причиной наводнений в ряде регионов России стало высокое половодье и нарушение эксплуатации дамб, рассказал НСН Сергей Беднарук.
Дамбы, построенные в течение последних 30 лет, могут не соответствовать нормативам для защитных сооружений. Об этом в интервью НСН рассказал инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра сельхозакадемии им. Тимирязева Сергей Беднарук.
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима эвакуироваться в безопасные места из-за паводка. По его словам, растет вероятность прорыва дамб или перерыва через них. Беднарук уточнил, что своевременный ремонт дамб является залогом их грамотной эксплуатации.
«В этом году высокое половодье. Также есть вопросы, насколько правильно построены защитные дамбы, под какие отметки. Раньше при строительстве существовали нормативы для защитных сооружений различных классов. Старые отметки обычно соответствовали характеристикам на момент проектирования и строительства. А к современным дамбам, которые были построены в последние два-три десятилетия, много вопросов. Есть проблемы с эксплуатацией, поддержанием надлежащего технического состояния. Стандартно на дамбах проводятся обычные ремонтные работы, подсыпки, уплотнения, ликвидации деформаций», - заявил он.
По словам собеседника, предупреждение прорыва лучше всего защищает от пагубных последствий паводка.
«Теоретически грызуны могут повредить сооружение, но это просто говорит о том, что за дамбой не следят. Говорят, высота дамбы в Орске до 9 метров, по основанию большая ширина. Грызуны не могут прорыть такие ходы. На более крупных сооружениях подобное вряд ли возможно. Что касается ремонта дамбы в момент прорыва – сомнительно при максимальном напоре и большой скорости течения. При наводнении на Кубани в 2002 году, прорыве дамбы, с двух вертолетов сбрасывали бетонный лом с двух районов, однако все проваливалось. Пока скорость воды не снизится, разность уровня воды не уменьшится, работы затруднительны. При этом срочный ремонт и ликвидация последствий аварии всегда дороже поддержания нормальной эксплуатации», - заключил инженер.
Ранее сообщалось, что паводок в 33 российских регионах подтопил 15,8 тысячи жилых и дачных домов. При этом большая часть подтопленных строений находится на территории Оренбургской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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