«Чудовищные высказывания»: Пост мужа о «Крокусе» разбил карьеру главы «Новой Голландии»

На фоне всеобщей скорби в связи с кровавым терактом в «Крокус Сити Холл» нашлись и те, кто решил отличиться «оригинальными» комментариями в соцсетях.

Генеральный директор петербургского арт-пространства «Новая Голландия», которую СМИ называют «бессменной рукой Абрамовича» в культурной столице, уволилась с должности из-за скандальных высказываний своего мужа.

Самого Николая Конашенка, который является то ли яхтсменом, то ли реставратором, то ли мебельщиком, задержали в аэропорту «Пулково» при попытке сбежать в Армению. В Госдуме уже требуют посадить его на одну скамью с террористами, а в интернете появились последователи горе-писателя.