«Чудовищные высказывания»: Пост мужа о «Крокусе» разбил карьеру главы «Новой Голландии»
Шатуновская лишилась статуса «руки Абрамовича» в Питере, ее мужа задержали при попытке бегства в Армению, а Милонов потребовал посадить «мерзавца» на одну скамейку с террористами.
На фоне всеобщей скорби в связи с кровавым терактом в «Крокус Сити Холл» нашлись и те, кто решил отличиться «оригинальными» комментариями в соцсетях.
Генеральный директор петербургского арт-пространства «Новая Голландия», которую СМИ называют «бессменной рукой Абрамовича» в культурной столице, уволилась с должности из-за скандальных высказываний своего мужа.
Самого Николая Конашенка, который является то ли яхтсменом, то ли реставратором, то ли мебельщиком, задержали в аэропорту «Пулково» при попытке сбежать в Армению. В Госдуме уже требуют посадить его на одну скамью с террористами, а в интернете появились последователи горе-писателя.
«ЧУДОВИЩНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ»: УВОЛЬНЕНИЕ И РАЗВОД
Вечером 25 марта светские СМИ сообщили об увольнении Роксаны Шатуновской.
«По обоюдному согласию меня и моего руководства мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания (…) Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьёй. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта» - написала Шатуновская в соцсетях, уточнив, что ее муж никогда не работал в «Новой Голландии».
По данным издания «Сплетник», помимо увольнения экс-директор даже успела разойтись с Конашенком, с которым они поженились в ноябре 2022 года.
СМИ тем временем обнародовали скрины постов Конашенка в одной из соцсетей. Он, в частности, назвал «Пикник» «чудовищной группой», а случившееся в «Крокусе» - «мелковатым». На фоне разразившегося скандала мужчина поспешил удалить сообщения, но было поздно.
Telegram-канал «Героиня Татлера» назвал твиты мужа Шатуновской «идиотскими», а депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов потребовал наказать «мерзавца».
«С оторопью прочитал сообщения о неком субъекте, работающем в Новой Голландии каким-то художником. Мерзавец позволяет себе публично размышлять о допустимости террористического удара, о неудачной цели и как-то даже радуется произошедшему. В нашем городе это недопустимо! Готовлю два обращения: одно - руководству Новой Голландии с требованием уволить "звереныша" (в оригинале более грубое слово – прим. НСН), второе в МВД - посадить его на соседнюю скамейку с террористическими тварями», - возмутился парламентарий.
При этом Милонов отметил, что «жена этого субчика оказалась порядочным человеком», добавив, что рад оперативности силовиков, уже задержавших Конашенка.
ЭКСТРЕМИЗМ И «РУКА АБРАМОВИЧА»: ОТ КОНАШЕНКА ДО ДАРВИНА
За полчаса до полуночи МВД сообщило, что сотрудники Центра «Э» задержали в аэропорту «Пулково» автора скандальных постов, который собирался покинуть Россию. По данным СМИ, Конашенок планировал улететь в Армению, но вместо этого его проверят на экстремизм.
Вскоре полиция Петербурга опубликовала видео с извинениями мужчины.
«Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм, совершено чудовищное преступление», — уверял Конашенок. По данным «Фонтанки», он провел ночь в отделе, но уголовное дело пока не возбуждено.
Тем временем, СМИ начали выяснять, кто такие Шатуновская и Конашенок. Согласно официальной версии, Роксана Марковна занимала пост гендиректора и идеолога проекта «Новая Голландия» с 2011 года.
«В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова Новая Голландия. Для создания концепции и проведения архитектурного конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд "Айрис" Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В результате появился проект "Новая Голландия: культурная урбанизация". Новейшая история Новой Голландии началась в 2011 году, когда остров впервые был открыт для посещения», - говорится на официальном сайте «Новой Голландии».
Telegram-канал «Антиглянец» называет Шатуновскую «бессменной рукой Абрамовича в Петербурге». При этом его авторы не согласились с мнением, что она «волшебным образом преобразила Новую Голландию».
«Девчата, рассуждать о профессиональных качествах человека, который был уволен не по причине недостатка этих качеств — последнее дело. Питер — та еще клоака единомышленников, но работой Роксаны Шатуновской были довольны и Роман Абрамович, и горожане», - отмечает в этой связи другой канал «Героиня Татлера».
Если с Шатуновской все более-менее понятно и многие сочувствуют женщине, в одночасье лишившейся карьеры из-за неадекватности мужа, то с самим Шатуновским ситуация более запутанная. РИА Новости называют его основателем мебельного ателье «Зубровка», «Фонтанка» - дизайнером, а другие СМИ – декоратором, реставратором мебели, «найденной на свалках», переводчиком и даже профессиональным яхтсменом.
Журналисты уже раскопали историю 2020 года, когда Конашенок разобрал дореволюционную изразцовую печь в заброшенном доме и выставил изразцы на продажу, чем возмутил защитников культурного наследия. Оказалось, что у дома есть хозяин, и Конашенок после шумихи в СМИ вернул ему уже разбитые изразцы, попытавшись оправдаться на фоне обвинений в воровстве.
За горе-декоратором пошла «паровозом» и сама Шатуновская. В СМИ уже появились комментарии экс-сотрудницы «Новой Голландии», назвавшей бывшую начальницу «невыносимым» руководителем, «занимавшимся абьюзом в режиме 24/7».
Тем временем оказалось, печальный урок Конашенкова усвоили далеко не все. Так, в Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который публиковал одобрительные комментарии под новостями о теракте в «Крокусе», думая, что его не найдут.
Ну а журналисты на фоне истории с Конашенком вспомнили о «Darwin Awards», антипремии, которая вручается людям, погибшим или потерявшим способность иметь детей в силу самых глупых причин. Считается, что таким образом лауреаты премии улучшили генофонд человечества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
- Композитор Мисин заявил, что Пугачева намерена дать концерт в честь 75-летия
- Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»
- Кафельников заявил, что МОК не может требовать от спортсменов осуждения СВО
- Бортников пообещал ответные меры на теракт в «Крокус Сити Холле»
- Экономист Чеглов предупредил о подорожании яиц в РФ к концу 2024 года
- Объявлена дата премьеры мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»
- В Ингушетии задержан чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев
- Лукашенко заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» не могли пойти в Беларуссию
- «Все впереди»: Бортников назвал Буданова законной целью для РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru